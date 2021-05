Desde este martes Tránsito y la Alcaldía cruceña salen a las calles para hacer cumplir la bioseguridad y las normas viales

Para no alertar a infractores no se dieron horarios de los operativos. Piden al transporte público no llenar sus unidades para evitar restricciones más rígidas.

Fuente: Unitel La Alcaldía de Santa Cruz de la Sierra y Tránsito sostuvieron reuniones para que desde este martes se inicien los operativos para hacer cumplir las normas de bioseguridad, pero también la señalización de las calles y las normas de tránsito. No se dieron horarios para evitar alertar a los infractores.



“Desde mañana se inician los operativos”, afirmó el alcalde Jhonny Fernández, quien adelantó que las últimas jornadas, personal del municipio recibió instrucción para ejecutarlos. La autoridad observó que hay conductores que cometen hasta cinco infracciones por día y no reciben ninguna sanción. Pidió al transporte público colaborar con las medidas de bioseguridad, para no aplicar restricciones más rígidas como ocurrió en La Paz y Cochabamba. “Hay micros que van repletos, eso es un foco de infección increíble”, manifestó Fernández. El director de Tránsito William Montes señaló que los puntos donde existe mayor embotellamiento vehicular es en los centros de abastecimiento. Agregó que los vendedores ambulantes también contribuyen con el desorden vehicular pues cuando ofrecen sus productos en la calzada, obligan a los motorizados a ocupar zonas que no les corresponden. Sobre los peatones, manifestó que pese a que existen franjas de seguridad, cruzan de una calle a otra por cualquier lugar. “Desde mañana saldremos para realizar controles en coordinación con la Alcaldía”, confirmó Montes.