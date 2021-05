Día Internacional de los Museos: recorridos virtuales, conferencias y la posibilidad de imaginar el futuro del arte

Desde 1977 se celebra la importancia de estos espacios culturales, que con la pandemia han tenido que cerrar sus puertas. En esta nota, una grilla de actividades para tener en cuenta

Nadia en aquellas reuniones del Consejo Internacional de Museos (ICOM), donde se definió el 18 de mayo como Día Internacional de los Museos —se celebra desde 1977—, que unas cuantas décadas después todos los museos del mundo estarían cerrados por una pandemia. Y si bien hoy cada país y cada ciudad toma diferentes tipos de medidas acorde al avance o no del Covid-19, lo cierto es que el rol de estas instituciones culturales ha comenzado a transformarse.

Si los museos cambian, ¿también cambia el arte? ¿Cuál su futuro? Desde diferentes espacios en todo el mundo se han puesto un doble objetivo: concientizar sobre la importancia de los museos en el intercambio y el enriquecimiento cultural, como se lo hacía desde 1977, y repensar su rol en este cambiante e incierto presente. Y no es que esté desapareciendo el arte: durante el último año, cada mes hay más de 500 millones de búsquedas en Google relacionadas con el arte.

Con su sitio web y aplicación para Android y iOS gratuitas, Google Arts & Culture propone recorridos virtuales por más de 2.000 museos de todo el mundo, entre ellos las colecciones de cuatro espacios argentinos: el Museo de Arte Moderno de Buenos Aires (MAMBA), el Museo de Arte Contemporáneo de Buenos Aires (MACBA), el Museo Nacional de Bellas Artes de Buenos Aires (MNBA) y el Museo Municipal de Arte de La Plata (MUMART).

Estos recorridos por los grandes espacios argentinos incluyen también al Museo Pallarols, a la Colección de Arte Amalia Lacroze de Fortabat, al Buenos Aires Graffiti, el Museo Histórico y Numismático “Héctor Carlos Janson” del Banco Central de la República Argentina y el Museo de Arte Popular José Hernández, entre otros. Además de instituciones como la Fundación Favaloro y la AMIA.

Pese a la pandemia, el Consejo Internacional de Museos (ICOM) sigue celebrando el Día Internacional de los Museos. En 2020, aun con las limitaciones impuestas y el formato virtual, participaron 37.000 museos de más de 150 países. La edición 2021 se centrará en “El futuro de los museos: recuperar y reimaginar” para que museos e instituciones, profesionales y comunidades puedan crear y compartir nuevas prácticas, modelos de gestión y soluciones innovadoras.

El objetivo de ICOM para este día es transmitir el mensaje de que “los museos son un medio importante para los intercambios culturales, el enriquecimiento de culturas, el avance del entendimiento mutuo, la cooperación y la paz entre los pueblos”. Por su parte, la Dirección Nacional de Museos y la Dirección Nacional de Gestión Patrimonial, dependientes de la Secretaría de Patrimonio Cultural del Ministerio de Cultura de la Nación, presentan dos actividades.

Museo Nacional José A. Terry de Tilcara, Jujuy, Argentina

Tan lejos, tan cerca

Hoy a las 11 AM Argentina y 16 PM Europa se realiza Tan lejos, tan cerca. Proyectos para acercar distancias en los Museos de Europa y Argentina. Es una transmisión por Zoom, gratuita, sin inscripción, con aforo limitado: un encuentro virtual entre seis museos de Europa y Argentina en el que sus directores y directoras hablarán sobre los retos que afrontan para crear nuevas estrategias de vinculación comunitaria en contextos de distancia.

El Museo Terry de Tilcara y el Musée Dauphinois de Grenoble acercarán el trabajo que vienen realizando con las comunidades andina y alpina, respectivamente. Los Museos del Traje de Argentina y España analizarán cómo sus espacios pueden servir para recuperar oficios y técnicas textiles tradicionales. El Palacio Nacional de las Artes y el MG + MSUM contarán cómo son sus programas para la incorporación de comunidades históricamente excluidas por cuestiones de clase, género o etnia.

Participan Juan Ignacio Muñoz del Museo Nacional José A. Terry de Tilcara, Jujuy, Argentina; Olivier Cogne del Musée Dauphinois, de Grenoble, Francia; Vicky Salías del Museo de la Historia del Traje, Buenos Aires, Argentina; Helena López del Museo del Traje de Madrid, España; Feda Baeza del Palacio Nacional de las Artes – Palais de Glace, Buenos Aires, Argentina; Aleš Vaupotič del Museo de Arte Moderno/Museo de Arte Contemporáneo, Ljubljana, Eslovenia. Modera Marisa Baldasarre.

Museos de Código Abierto

Por otro lado, el miércoles 19 a las 10 AM se realizará el Conversatorio Virtual Museos de Código Abierto: Experiencias de Investigación sobre los Patrimonios Nacionales, a través de la cuenta de Facebook de @museosypatrimonio y del canal de YouTube de @wikimedia_ar. A partir del lema propuesto por ICOM este año, se abordará la producción de conocimiento dentro de los museos y sus posibilidades de divulgación en el marco de proyectos colaborativos virtuales.

Tendrán lugar las presentaciones de los equipos de investigación de cuatro Museos Nacionales. Cada uno expondrá y compartirá con el público asistente un caso paradigmático en torno a piezas de sus colecciones, su patrimonio arquitectónico o sus archivos documentales. Ellos son el Museo Roca – Instituto de Investigaciones Históricas, el Museo Nacional Estancia Jesuítica de Alta Gracia y Casa del Virrey Liniers, el Museo Histórico Nacional y el Museo Casa Histórica de la Independencia.

En segunda instancia, Wikimedia Argentina presentará las líneas generales de su Programa de Cultura y Conocimiento Abierto y explorará las posibilidades de Wikipedia como espacio de construcción de un conocimiento actualizado, situado y relevante, donde el patrimonio cultural local adquiere un alcance mundial. Al ser una época signada por la digitalización y virtualización de contenidos, el objetivo está en analizar los modos de habitar estos territorios digitales.

Recorridos internacionales

Pero hay museos para todos los gustos que van desde el arte, la historia y la arqueología, hasta la música y la automovilismo. Esa palabra que proviene del latín museum y este del griego moyseîon, y significa propiamente “lugar dedicado a las Musas”, no es simplemente un conjunto de cuadros, sino también la posibilidad de pensar un espacio para que el espectador se sumerja en un mundo diferente al que transita cotidianamente.

Seiden, edificio central del castillo Shurijo, antes del incendio

En la aplicación y web Google Arts & Culture se puede ingresar a The International Museum of Children ‘s Art, de Noruega, el primer museo de arte de niños a gran escala del mundo y contiene obras de jóvenes de más de 180 países. En la plataforma, además de recorrer el museo a través de Street View, se pueden ver colecciones virtuales en acuarela, papel y pintura al aceite.

También está el Country Music Hall of Fame and Museum de Estados Unidos (vida y obra de Loretta Lynn, Ray Charles y Kitty Wells, entre otros); el Museo Nazionale dell’Automobile de Italia (uno de los museos sobre vehículos más antiguos del mundo); el Museo Salvatore Ferragamo de Italia (para fans de la moda); y The Football Museum de Brasil que, en alianza con Google, crearon el Offside Museum, un proyecto sobre mujeres que jugaron al fútbol durante la prohibición entre 1941 y 1979.

Tecnología y preservación

Una novedad es la tecnología al servicio de la preservación: Google Arts & Culture emprendió diferentes proyectos junto a gobiernos y organizaciones para devolver a la vida ciudades, monumentos o edificios que forman parte del patrimonio cultural. Construcción de modelos 3D, generación de recorridos virtuales y digitalización de fotografías o documentos son algunos de los procesos que se llevaron a cabo para mantener viva la herencia de este patrimonio.

Reconstruyendo en Castillo de Shurijo (Okinawa, Japón) es un proyecto de reconstrucción digital que tiene como objetivo preservar y resaltar la cultura de Shujiro, luego de que un incendio destruyera el castillo que es parte del Patrimonio Mundial de la UNESCO. Este proyecto incluye modelos 3D del templo principal realizados a partir de la recopilación de 80 mil fotos y la posibilidad de explorar el Salón Principal del castillo.

El Arte y el alma de Mosul (Mosul, Irak) es otro proyecto de Google en colaboración con Al-Ghad Radio: la primera exhibición online de arte y artefactos de la era post-ISIS. El objetivo, aseguran, es mostrar el renacimiento de Mosul y preservar la herencia de la ciudad para generaciones futuras. En la plataforma se pueden encontrar modelos 3D de sitios patrimoniales destruidos como El Hadbaa Minaret y una reconstrucción y recorrido virtual por la mezquita de Al Nouri.

La Inteligencia Artificial y la Realidad Aumentada se llevan adelante en proyectos como Un océano de libros (un mapa guía a través de autores y libros categorizados en diferentes temáticas), Play a Kandinsky (la pregunta es interesante: ¿y si pudieras escuchar el color?) o Hopper, el pingüino explorador (un simpático pingüino nos guía por los lugares más famosos del mundo, como el Palacio de Versalles o el Museo de Historia Natural de Londres.