El contenido satírico en el buscador de Google podría comenzar a marcarse como tal

Muchas veces se publican noticias en tono de burla, con sátira, mostrando titulares que pueden confundir si no se entra en el contexto, en el detalle de la noticia.

Es un tema muy delicado de tratar, ya que por un lado los agregadores de noticias, como Google News, no pueden eliminarlas del feed, ya que la sátira es un recurso del lenguaje perfectamente válido, que existe mucho antes de Internet, y por otro lado confundirá a quienes solo leen titulares y no contenido.

Para intentar solucionar el problema, parece que Google ha decidido tomar dos decisiones:

– Por un lado no mostrará contenido satírico en Google Discover, tal y como se puede ver en la última actualización de su plataforma.

– Por otro lado está trabajando en un pequeño texto dentro de Google News que indicará si un contenido es o no es satírico, tal y como están viendo algunos usuarios en su buscador. Esto es un experimento que solo algunos están apreciando, y por lo visto solo en Estados unidos. Para hacerlo se registrarán los medios que suelen escribir este tipo de contenido, pero seguramente también dejarán a los sistemas de inteligencia artificial que sean ellos los que tomen la decisión de si un titular es o no es satírico, algo que no es en absoluto sencillo y que dependerá mucho del idioma utilizado.

Seguramente tardaremos mucho en verlo en nuestro idioma, ya que el castellano es mucho más diverso y flexible que el inglés, lo que requiere un sistema más complejo de análisis automático. Aún así, podrían marcarse los contenidos de revistas ya conocidas, como El Jueves y compañía, lo que ayudaría a evitar confusiones.