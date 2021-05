El virus es más agresivo, hay tres concejalas de Cochabamba con Covid-19

Una de las concejalas afectadas por el coronavirus, COVID-19, tiene 30 años. No tiene ninguna enfermedad de base. Se puso mal “de repente, en dos horas”, y llegó a estar internada en terapia intermedia.

El virus se torna más agresivo y los casos aumentan.

El concejal de la alianza Fuerza Republicana Democrática Nacional (Súmate) Manfred Reyes Villa informó este martes que hay tres concejalas con coronavirus. El pleno está conformado por 11 autoridades.

“Son tres mujeres. Por temas privados personales de ellas prefiero no compartir sus nombres. Pero, en los tres casos ya han pasado lo peor de la COVID-19”, expresó.

La autoridad expresó preocupación al describir el caso más agresivo.

“Es una concejala muy joven, que jamás ha tenido ninguna enfermedad de base. Es una concejala muy fuerte, con mucha energía y, pues, durante el día ella estaba de lo más normal, pasaron un par de horas y, de repente, le vino todo. Lo alarmante es esta P1, esta nueva sepa”, describió haciendo referencia a la variante brasileña del coronavirus.

Expresó que la concejala estuvo “a un paso” de ser intubada. Sí llegó a internarse en terapia intermedia.

“Realmente, presentaba un marco muy grave (…). Si ella no hubiera sido una doctora o no hubiera tenido en su familia a médicos; ella no estaría con nosotros hoy en día. La sociedad tiene que cuidarse, todos tenemos que cuidarnos”, enfatizó.

La autoridad continúa internada.

Sin embargo, las tres concejalas están estables, según Reyes Villa.

La semana pasada, una de las concejalas cochabambinas confirmó que tenía COVID-19 y que ya se encontraba bajo tratamiento para frenar el avance del cuadro.

Entonces describió que presentaba “mucho malestar corporal”. Hace una semana, informó que tenía inicialmente una baja médica de siete días. Otra de las autoridades estaba aislada.

EL TRABAJO

Este martes, el Concejo Municipal había convocado a la sesión ordinaria presencial. Sin embargo, el concejal Reyes Villa informó que sería la última del mes bajo esa modalidad. Se determinó que, hasta fines de mayo, las sesiones sean virtuales.

Ya hubo autoridades que sesionaron de esta forma desde sus casas.

Luego, analizarán la situación y definirán si mantienen la modalidad del teletrabajo o retornan a las sesiones en la institución.

Los temas que el pleno ha estado tratando en estas semanas están referidos a la atención sanitaria en el municipio, además de la economía que, “no va por buen camino”.