En su primer día como alcalde, Jhonny firmó cuatro decretos

En su primer día como alcalde de Santa Cruz de la Sierra, Jhonny Fernández, firmó cuatro decretos municipales relacionados a la nueva estructura municipal, al nuevo gabinete, a la Ley de Emergencia Sanitaria y la institución del pago del Bono Escolar.

Sobre el bono, el decreto edil No. 003/2021 establece que los estudiantes de nivel inicial, primario y secundario de las unidades fiscales y de convenio, de los 15 distritos del municipio cruceño, reciban Bs 350.

“Esta propuesta fue la que el pueblo esperaba y la voy a firmar para que la Secretaría de Finanzas pueda llevar adelante el proceso, para posteriormente hacer efectivo el pago. Este decreto edil significa mucho para nosotros porque los ciudadanos van a sentir que su Alcaldía está cumpliendo”, dijo Fernández.

Otro de los documentos firmados, el decreto edil No. 004/2021 ordena que, dentro de la emergencia sanitaria, se amplíe la realización de pruebas de Covid-19 en lugares abiertos de propiedad municipal y la vacunación en los diferentes centros de salud. Además, establece que se adquirirá material médico para el tratamiento de la enfermedad del coronavirus y se hará vigilancia estricta sobre el cumplimiento de las medidas de bioseguridad.

“La salud y la vida es uno de los desafíos que tenemos como gestión, solos no lo vamos a lograr, por eso comentarles que he tenido diálogos con Gobierno nacional y una charla con el gobernador y le he dicho que esta semana debemos ponernos manos a la obra en este tema”, comentó.

Fernández dijo digitalizarán las reservas de citas médicas a los centros de salud y que se habilitarán las consultas médicas virtuales para las personas que la requieran. Además, añadió que se repararán las seis ambulancias con fallas, de las 13 con las que cuenta el municipio.

También anunció que gestionó la donación de 1 millón de vacunas desde Florida, EEUU. Dijo que ya informó al Ministerio de Salud y que si no hay dinero para el transporte de las mismas, él se compromete a hacerlas traer.