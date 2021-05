Estudio: 3 de 10 bolivianos confiesan perder la noción del tiempo al conectarse

Con el objetivo de conocer el comportamiento de los usuarios bolivianos con relación al mundo digital, su nivel de confianza con las plataformas digitales y la navegación en ellas, Ariadna Comunication Group (ACG) realizó el estudio basado en la herramienta Smart Human Touchpoint.

Los datos, difundidos por la empresa de comunicaciones, destacan a un consumidor boliviano que pierde la noción del tiempo al estar conectado, recurrir al Facebook e Instagram como conductores directos a la compra y venta y al WhatsApp como el canal preferido para cerrar transacciones. Si bien los usuarios señalan haber aumentado el uso de transacciones por la vía digital, aun queda mucho camino por recorrer.

“La herramienta Smart Human Touchpoint, empleada para el estudio, nos permite cruzar información cualitativa y cuantitativa de diferentes perfiles utilizando la última tecnología de recopilación y análisis de datos. Gracias a esta herramienta pudimos fundamentalmente enfocarnos en el pensamiento del usuario, en lo que realmente le importa y el tipo de contenido que le interesa ver cuando está conectado con el mundo digital”, destacó Edwin Sánchez, managing director de Arianda Communications Group – Cono Sur, firma ejecutora del estudio.

El estudio está basado en la aplicación de 492 encuestas personales y 62 encuestas telefónicas a personas mayores de 16 años de las ciudades de La Paz, El Alto, Cochabamba, Santa Cruz, Tarija y Sucre.

Redes preferidas

En cuanto a los hallazgos sobre el entendimiento digital, el 98 por ciento de las personas encuestadas se considera usuario frecuente de las redes sociales. Siendo WhatsApp, Facebook e Instagram las tres redes preferidas a nivel nacional, seguidas por Tik Tok, Twitter y Snapchat, en ese orden.

Mientras la mayoría de las mujeres bolivianas entrevistadas se inclinan, como su red favorita, por Tik Tok e Instagram, los hombres prefieren Facebook y WhatsApp.

Las razones que motivan la conexión varían; en primer lugar, se encuentra “Para ver novedades en las redes”, seguido para “trabajar”, “estudiar”, “escuchar música”, “ver noticias”, “ver películas o series”, “ver videos en Youtube”, y hacer compras o pagos”, entre otros.

El 21 por ciento de los usuarios llegó a un producto o servicio por un anuncio en Facebook o Instagram, el 17 por ciento fue contactado por WhatsApp, 16 por ciento a través de Market Place, entre otros. A pesar de estos números, los usuarios bolivianos encuestados (58%) manifiestan la necesidad de encontrarse en el mercado, porque la experiencia física sigue siendo parte fundamental de la cultura.

“Facebook e Instagram se convirtieron en las vitrinas de los usuarios a la hora de tomar una decisión que quizá ni tenían en su cabeza. WhatsApp ahora es la caja registradora de digital, es a través de esta aplicación que el 17 por ciento de los usuarios concretan y finalizan su proceso de compra. Por su parte, Marketplace se ha convertido para los emprendedores bolivianos en la plataforma ideal para comercializar a costos inferiores,” destacó Edwin Sánchez.

Transacciones digitales

Uno de los hallazgos que más llama la atención, tiene que ver con los nativos digitales. A pesar de su familiaridad con el medio, la mayoría de Millennias y Centennials encuestados manifestaron nunca haber realizado una transacción vía internet. Un hecho que marca la pauta, dado que confirma que este tipo de acciones digitales no responden a un tema generacional si no cultural, en el caso de Bolivia.

Las redes favoritas de aquellos que manifiestan hacer transacciones por internet son WhatsApp (62,5%), Instagram (45%) y Facebook (32,5%). Estos usuarios manifestaron la fuerte influencia que tienen estas aplicaciones a la hora de realizar transacciones digitales, independientemente de si el pago lo hacen a través de pasarelas digitales o por transferencias directas.

Compras por internet

El estudio adicionalmente destaca que la adquisición por internet no siempre estuvo ligada a un pago por la misma vía. El 32% de los usuarios manifestó que durante la cuarentena aprendió a usar canales digitales para solicitar productos de primera necesidad y, al no tener una cuenta bancaria o al no estar conectados a una aplicación bancaria, recurrían al pago físico para completar su transacción.

Con relación a las compras realizadas vía internet, en primer lugar, se encuentra comida y bebida, seguido de suscripciones, ropa, tecnología, mensualidades, entre otros. Las formas en las que realizaron los pagos fueron 46% por transferencia bancaria, 31% pago en físico, al momento de realizarse la entrega, 22% por pasarelas de pago (Amazon, PayPal, Pedidos Ya, etc.) y 1% otros.

Para los especialistas a cargo del estudio es fundamental seguir trabajando en una cultura de digitalización, en especial enfocarse en disminuir el índice de desconfianza hacia las transacciones digitales. “En términos de comunicación, para acercar más al usuario a una cultura de transacciones digitales, las marcas deben empezar a comunicar desde la sencillez y la brevedad; a través de información ligera, de fácil digestión y en empatía con el usuario, que lo familiarice más con las transacciones digitales. finalizó Sánchez, de Arianda Communications Group – Cono Sur, firma ejecutora del estudio.