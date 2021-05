Evelin Fortún Fernández: “El paciente no sabrá sus resultados de cepa, es para toma de decisiones”

Está a la cabeza del laboratorio de referencia nacional que podrá hacer estudios de secuenciación genómica de SARS-CoV-2. La directora del Inlasa, Evelin Fortún Fernández, informa que el laboratorio pretende entregar cada mes estudios de identificación de variantes con muestras de todo el país. Este proceso será solo para estudios, porque el paciente no sabrá los resultados. También están en pruebas para obtener suero anti-Covid con plasma de burros.

_¿Qué avance tiene el proceso de secuenciación?

La anterior semana recibimos los reactivos para iniciar este proceso. Sin embargo, desde antes ya trabajamos con los Sedes (Servicios Departamental de Salud). Emitimos dos instructivos que nos van a permitir recolectar todas las muestras del país para que nos remitan cien muestras cada mes.

Seleccionaremos las muestras con ciertos criterios técnico. En esta primera fase, de enero a abril, para identificar las variantes para contribuir la vigilancia genómica.

_¿Hasta cuándo se tendrá resultados?

Estamos empezando a trabajar con los laboratorios que ya nos han enviado muestras: Potosí, Oruro y La Paz. Tenemos la posibilidad de entregar resultados en el primer mes de trabajo. Esto se irá acelerando con la adquisición de reactivos que nos permitirá efectivizar de manera más rápida. No se van a secuenciar todas las muestras. Se van a elegir las más sospechosas, de acuerdo a criterios técnicos que manejamos para poder iniciar este proceso.

_¿Cuáles son los criterios para elegir las muestras?

Se tomará en cuenta la ubicación geográfica, casos de niños que hayan cursado la enfermedad, de niños que evolucionaron de forma no favorable en poco tiempo, personas en tránsito o viaje y otros.

_¿Cada cuánto se van a emitir resultados?

Ahora estamos pidiendo de enero a abril. Aunque haremos este proceso de forma mensual, para que podamos exponer la situación de la pandemia en organismos internacionales.

_¿Cada mes se va saber qué variante predomina?

Sí, ahora estamos trabajando y de acuerdo a los lineamientos de Organización Panamericana de la Salud (OPS) tenemos cuatro variantes: dos de China, que pertenecen a la primera ola; una cepa británica, que apareció en la segunda ola; y la P1, que circuló en la segunda y circula en la tercera ola. A medida que se vayan identificando nuevas variantes el equipo tiene la capacidad de adaptarse e identificar. Esto permitirá la toma de decisiones del país en políticas públicas.

_¿Cuánto demora procesar una muestra en el laboratorio?

Tardamos más o menos 12 horas porque debemos hacer una extracción del material genético. Estamos trabajando en doble turno para optimizar los tiempos.

No se secuencian todas las muestras, solo las que cumplen criterios de cada Sedes. La idea es que en un país debería haber solo un laboratorio de vigilancia genómica. Es lo que permite fortalecer la información de salud pública, no para el diagnóstico.

_¿Los pacientes sabrán los resultados?

No se emitirán estos resultados a cada persona, porque no implica medir la acción del Covid-19 de acuerdo a su variante, sino ejercer una vigilancia como país. No es para diagnóstico para pacientes.

Los estudios que realicemos se enviarán al Ministerio de Salud para la toma de decisiones de salud pública y enviar a organismos internacionales como la OMS:

_Los reactivos que tienen, ¿para cuánto tiempo abastecen?

Primero recibimos los reactivos que se fueron gestionando. Todos los países están trabajando en vigilancia genómica y la demanda de reactivos es bastante alta, accedimos a través de la OPS. Tenemos alianzas estratégicas con la cooperación Alemana que colaborará en la compra de reactivos que son bastante caros.

_¿Qué tipo de cepa se identificará en el Inlasa?

Por ahora tenemos las cuatro variantes de preocupación: dos de China, Británica y P1. Sin embargo, la capacidad técnica puede identificar nuevas variantes, solo se necesita la referencia de la OPS, que indique que hay otra variante de preocupación, como la de India.

_¿Se va trasmitir la tecnología al Cenetrop para que realice similar trabajo?

Estamos trabajando con Cenetrop, ellos se encargarán del tamizaje de una parte de las muestras de diferentes departamentos. Se hará cargo de Santa Cruz, Tarija, Chuquisaca y Cochabamba e Inlasa se trabajará con el resto. La secuenciación se hará en el Inlasa con muestras de todo el país.

_¿Qué avances se tiene sobre el suero anticovid?

Estamos produciendo el suero anticovid. Es un trabajo que se fue realizando desde enero. Hemos podido obtener el antígeno del SARS-CoV-2.

Estamos haciendo ya la inoculación de este antígeno en pequeñas cantidades en los animalitos que son burros. Lo que nos permitirá tener una muestra de su sangre con una concentración determinada de anticuerpos. Esta sangría se produce después de 21 días de la inoculación del antígeno.

Ya procedimos a las dos sangrías de rigor de acuerdo a las técnicas validadas en Brasil, Perú y Argentina. Estamos en posibilidades de hacer la determinación de la concentración de anticuerpos que se hayan producido en estas dos sangrías. Esto nos permitirá medir la potencia que tenga el suero anticovid y poder contrastarlo con un control externo que se realizará en Brasil.

Esto nos permitirá tener una idea de la efectividad del suero producido, una vez se tenga esto se tramitará como indica la normativa la obtención del registro sanitario.