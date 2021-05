Fiscales y policías allanan casas de involucrados en el «clan mafioso» de Arturo Murillo e incautan computadoras y documentos

Fuente: ABI

Fiscales y policías realizaron allanamientos a los domicilios del exministro del gobierno de facto, Arturo Murillo; de su exjefe de gabinete, Sergio Rodrigo Méndez y de otros involucrados en el clan mafioso que acopió dineros públicos y los exportó a EEUU, donde son procesados por sobornos y lavado de dinero.

El director departamental de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc), Douglas Uzquiano, informó que esos allanamientos se realizaron en distintos domicilios ubicados en La Paz, Cochabamba y Santa Cruz.

«Se han realizado operativos en los cuales se han realizado allanamientos en las principales ciudades: La Paz, Cochabamba y Santa Cruz, en la búsqueda de mayores elementos de juicio y convicción para que podamos ayudar a la investigación», informó al canal televisivo Bolivia Tv.

Según el reporte, son al menos 23 las personas involucradas en este caso referido a la compra de gases lacrimógenos, estopines y balines de goma con sobreprecio, que realizó una red integrada por Murillo, Luis Fernando López y otros, mediante una empresa intermediaria, en 2019.

El costo real de esos equipos de represión era de $us 3,3 millones, pero el Estado boliviano pagó $us 5,6 millones, es decir que hubo un sobreprecio aproximado de $us 2,3 millones que fueron repartidos entre los involucrados en esa transacción.

Gracias a los allanamientos se logró incautar equipos de computación y documentos que pueden ser útiles a las investigaciones.

En el barrio de Equipetrol, en Santa Cruz, se realizó uno de los allanamientos en el domicilio de Raúl López, exdirector jurídico del Ministerio de Defensa, informó el canal televisivo.

«Se ha decomisado alguna documentación pertinente a la investigación sobre legitimación que ha iniciado la Fiscalía anticorrupción de la ciudad de La Paz y se ha procedido a secuestrar documentación», informó a Bolivia Tv el fiscal Javier Cordero.