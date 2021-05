«Gaza es un barril lleno de peces al que los israelíes disparan»: Roger Waters insta a cortar toda ayuda militar a Israel

Fuente: RT

El legendario músico británico Roger Waters ha instado a la comunidad internacional, especialmente a los países occidentales, a cortar toda ayuda militar a Israel ante sus «feroces y sangrientos ataques contra Gaza».

«No es un conflicto equitativo. Cuando hablamos de Gaza, hablamos de un barril lleno de peces y los israelíes están disparando contra él con sus armas altamente eficaces. Están asesinando a los reclusos de una prisión abierta, eso es lo que están haciendo», declaró Waters a RT.

«Algunos de los presos de esta prisión abierta están tratando de contraatacar de la manera que pueden y en ocasiones han recurrido a lanzar cohetes de fabricación casera a través de los muros de la cárcel que los contiene», describió el cofundador de Pink Floyd la vida de los palestinos desde que los israelíes les arrebataran sus casas y tierras tras la Guerra de los Seis Días en 1967.

«A Joe Biden no le interesan los derechos humanos»

«¿Cómo te sentirías, Joe?«, dijo, dirigiéndose a Joe Biden, quien expresó su firme apoyo al «derecho legítimo a defenderse» de Israel mientras condenaba los ataques con cohetes de Hamás lanzados desde Gaza. «Suponiendo que vives en un suburbio de Washington D. C., imagínate que viene alguien, alguien de un país extranjero, golpea tu puerta y dice ‘Hey, Joe, tú te vas. […] No, no hay ningún error, sal, estamos tomando tu casa‘», continuó Waters.

El músico afirma que el Gobierno israelí no va a cambiar repentinamente de postura o de línea política, por lo que pidió a los demás países que ejerzan presión para obligar a Tel Aviv a acatar a Declaración Universal de los Derechos Humanos.

«De hecho, [Joe Biden] no va a cambiar nada. No va a tomar acción alguna contra los asentamientos. […] A Joe Biden no le interesan los derechos humanos», concluyó Waters, quien acusa al presidente estadounidense de darle carta blanca a Israel para hacer lo que quiera, hasta «matarlos a todos».

«Seguirá dándoles sus 3.800 millones de dólares al año en concepto de ayuda militar y no trasladará la Embajada de EE.UU. de Jerusalén a Tel Aviv, donde pertenece», criticó Waters.