Índice Global de la Actividad Económica crece al 5,3% en el primer cuatrimestre de 2021 en Bolivia

Fuente: ABI

El ministro de Economía y Finanzas Públicas, Marcelo Montenegro, informó este martes que el Índice Global de la Actividad Económica (IGAE) creció al 5,3% en el primer cuatrimestre de 2021 en Bolivia, señal de recuperación de la economía nacional.

“Al mes de abril, la tasa de variación del índice de actividad económica está creciendo al 5,3%. Recordaremos que el año pasado hemos terminado con -8,8% de variación negativa de la actividad económica y ahora estamos en una senda de recuperación gradual”, dijo.

Asimismo, informó que la inflación está controlada, y al mismo periodo llegó a un nivel acumulado de 0,45%.

Explicó que los sectores que más aportan son los minerales, metálicos no metálicos, el petróleo, gas natural; la industria manufacturera, el comercio, la construcción, comunicaciones; sectores que ya se están recuperando y reactivando de forma importante.

Otro indicador importante, indicó que son los volúmenes y valores de las exportaciones.

“En valor, las exportaciones por cuatro meses consecutivos están mostrando un incremento interesante de más o menos alrededor de $us 750 millones. De la misma forma las importaciones se recuperaron de abril de 2020 a abril de 2021, donde teníamos $us 240 millones, ahora tenemos $us 767 millones, tres veces más”, resaltó.

La autoridad también remarcó la reducción de los niveles de desempleo en Bolivia que, entre enero y abril de este año llegó a 3.995.000 personas que tienen una fuente laboral, de las cuales al menos 100.000 ingresaron nuevamente al mercado laboral en el último cuatrimestre.

“Si en enero la tasa de desempleo estaba en 9,7%, en febrero 8,9%, en marzo 8,1%, en abril llegó al 7,6%”, aseveró.

Montenegro explicó que los sectores que volvieron a generar trabajo fueron el comercio, construcción y la industria manufacturera, principalmente.