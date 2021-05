Instagram y Messenger añaden nuevos temas y más funciones de chats

Facebook anunció una serie de novedades enfocadas en mejorar la comunicación en Instagram y Messenger.

Esta actualización viene cargada de nuevos temas, stickers y más opciones para comunicarse con los amigos y contactos.

Instagram y Messenger suman nuevas funciones de chats

Una de las novedades que encontrarás en esta actualización es la posibilidad de enviar una foto o vídeo como “respuesta visual”. Así que cuando estés conversando con tus amigos en el chat, podrás responder a cualquiera de fotos y vídeos de la misma forma.

Una opción que se está estrenando en iOS, pero habrá que esperar para verla en la app para Android. Y siguiendo con las acciones que puedes realizar a partir de un swipe, Messenger suma la posibilidad de archivar las conversaciones con solo deslizar los chats.

Y no te preocupes, que no tendrás que dar miles de vueltas para encontrar los chats archivados, ya que Instagram sumará una carpeta específica para este propósito. ¿Te molesta mantener presionado el botón de grabación para enviar una nota de voz en Messenger? Entonces te alegrará saber que ya no será necesario porque bastará con tocar una sola vez el icono del micrófono.

Esta dinámica de mano libre para tus audios también se sumará en el futuro a Instagram, así que podrás grabar tus mensajes de voz mientras estás en modo multitarea, sin problemas. Y como bonus, se suma a Instagram una pequeña característica a la bandeja de entrada para que sepas si tus contactos han leído tus DM.

Por otro lado, se añaden nuevas opciones para aquellos que les gusta personalizar los chats y sumar nuevos stickers a las conversaciones. Por ejemplo, con esta actualización se agregan dos nuevos temas para el chat: Selena: la serie y Star Wars, así como stickers alusivos a la Herencia Estadounidense de Asia Pacífico.