Jallalla analizará en un ampliado las acciones que sumirá ante la “traición” de Santos Quispe

La agrupación política Jallalla realizará un ampliado este fin de semana para analizar las acciones que asumirán ante la “traición” del nuevo gobernador de La Paz, Santos Quispe, que llegó al poder bajo esa sigla, pero que después dio por finalizada la alianza.

El vocero de ese frente, Jesús Chura, anunció el encuentro, donde se conminará a la autoridad departamental a cumplir con el acuerdo que existe, caso contrario, se asumirían “medidas de hecho”.

“Vamos a hacer un análisis y vamos a determinar sobre la traición del hermano Santos Quispe”, dijo a radio Erbol el dirigente, abriendo la posibilidad de promover una revocatoria de mandato contra el hijo de Rafael Quispe, el ‘Mallku’.

Además, el encuentro también discutirá la denuncia de nepotismo que existe contra el gobernador paceño, debido a que su esposa es asambleísta departamental electa y existen pedidos de renuncia.

“Desde el día que ya tengo la credencial ya nos hemos separado. Nada que ver él (Chui). Hasta ahí hemos culminado. Ya soy gobernador, se le ha dado sus asambleístas, él está como asambleísta. Ya he cumplido y él todavía no ha cumplido con mi persona, ha cambiado candidatos a dedo y no voy a tolerar”, dijo Quispe al dar por finalizado el acuerdo.