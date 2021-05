Jhonny Fernández: “Lo que menos quiero es malgastar, porque se requiere plata para salud”

El alcalde quiere cumplir con sus promesas, que incluyen obras de infraestructura, pero también tiene que enfrentar la pandemia. Anunció la compra de 100.000 pruebas para detectar el coronavirus y el equipamiento de los centros de salud al tiempo que no hará más contratos con empresas privadas para trabajos que se pueden resolver con el personal técnico municipal. “No es tiempo de monumentos”, dice Jhonny Fernández.

_¿Cómo recibió la Alcaldía en el ámbito de la salud?

En malas condiciones, pues en al primer nivel es a donde llega la gente. Está saturado y no tenemos el personal médico suficiente. Tenemos 60 centros en diferentes puntos de la ciudad y el tema de las filas que se ven ya en el segundo nivel es porque no tenemos laboratorios. Se ha tenido plata para construir tanta infraestructura que están sin equipamiento. Era mejor equipar primero. Nos toca priorizar en equipamiento.

_¿Podría ser más preciso sobre el equipamiento que se necesita en estos momentos?

Necesitamos equipamiento sobre todo en el tema de laboratorios. Necesitamos ambulancias. Sólo tenemos 13 y cuando asumí funcionaban seis. Hemos habilitado cinco más y mañana me entregan otra y sin recurrir a otra empresa de mantenimiento. Tenemos que ahorrar. No vamos a construir más hospitales; tenemos cuatro que están construidos hace un año y están vacíos. De qué vale tener hospitales sin equipamiento.

_¿Qué se hará ante la falta de medicinas y de oxígeno?

Tres medidas. Autorizamos la compra de 100.000 pruebas. Sólo nos quedan 40.000 de la dotación del Gobierno. Hemos adquirido medicamentos para el tratamiento inicial del covid y vamos a construir en los próximos seis meses una planta generadora de oxígeno para nuestros hospitales.

_¿Cómo evalúa la situación del Concejo en este momento?

Cuando era concejal era el que más reclamaba, pero ahora no me meteré en ese debate. Es bueno dejar que esos debates fluyan; dejémosle que ellos generen los escenarios de diálogo y de discusiones políticas y yo no me voy a meter en eso. Yo estoy en el Ejecutivo y yo no ocultaré información y si el alcalde tiene que poner la cara en el Concejo iré sin problema.

_¿Y si el ciudadano es quien requiere esa información?

Esto vamos a hacer. Vamos a poner todo en línea en nuestro portal, aunque meter en estos días va a hacer complicadito, pero ya para el próximo mes vamos a poder saber, por ejemplo, cuánto se recauda y así como los gastos de pavimento. Queremos transparentar todo y hay cosas que se hicieron mal y hay que corregir. Lo que menos quiero hacer es malgastar, porque ahora se requiere plata para la salud.

_¿Y cómo anda el flujo de recursos en la Alcaldía?

Estamos haciendo ajustes y no malgastar el dinero en contratos millonarios como había antes para mantenimiento. Ahora, con lo tengamos vamos a arreglar las cosas y segundo hay que optimizar los recursos humanos porque ahí se nos va mucho dinero. Son más de Bs 60 millones que tenemos que tener y en efectivo. ¿Y cuál es el problema que tenemos ahora? Son las recaudaciones porque la gente está siendo afectada en la cuarentena. Por eso, el personal ocioso no tiene por que estar en la Alcaldía. Y usted me dirá, ‘cuánta gente ha metido Jhonny’. Hasta ahora si han pasado de 150 personas es harto. Me dirán que estoy gobernando con los antiguos. Pues, no; estamos evaluando para botar a los que no sirven. ¿Para qué quiero contratar más si lo que quiero es reducir? Al margen de las jefaturas estamos evaluando a más de 1.000 funcionarios y de ahí nace esta denuncia de funcionarios que no tenían perfil y que cobraban si trabajar. Y si nos dan la razón, esta gente tiene que devolver toda esa plata que se le ha pagado irregularmente. Tenemos la reducción del 30% de la coparticipación. Los municipios y las gobernaciones están fregados.

No podemos hacer grandes monumentos, primero será la salud. Saliendo de este problema vamos a reactivar la economía con un modelo público-privado, en el que no será la Alcaldía la que haga todo. Hay que dar opciones a través de concesiones.

Además, vamos a activar el bono escolar que prometí en campaña. Platita es lo que necesita la gente y vamos a darle esos Bs 350 por alumno. En junio habrá sorpresas para esa población.