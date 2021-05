La boliviana Lenka Nemer obtiene el premio de Impacto Social del certamen Miss Universo

Por primera vez en la historia del certamen mundial de belleza Miss Universo, se brindó el premio Impacto Social y la candidata boliviana Lenka Nemer ganó el reconocimiento con su iniciativa de huertos urbanos. Ella recibirá $us 10.000 para impulsar el proyecto en Bolivia.



“Es impresionante porque me va a permitir trabajar por mi comunidad, poder crecer, para mí no hay nada más importante que trabajar por mi comunidad y esperamos seguir trabajando no solo en Bolivia sino en toda Latinoamérica por que erradicar el hambre es crucial, generar seguridad alimentaria es importante y estar un poco más cerca de erradicar la pobreza”, dijo la candidata en declaraciones a la prensa internacional.

“Al universo entero y a todas las personas que creen que por más que trabajan no están generando un impacto, que sepan que la más pequeña de las acciones es mucho más importante que la más grande de las intenciones”, añadió.

En un video promocional del Miss Universo, ella contó que su iniciativa de los huertos urbanos nació debido a que su papá fue víctima de una enfermedad que le causó secuelas. Por ello, su progenitor impulsó el cultivo de diversos productos en su hogar, ejemplo que fue seguido por Lenka Nemer.

Además, la Miss Bolivia se declaró activista por el feminismo. “Me considero feminista porque quiero vivir en un mundo donde la violencia de género, donde las agresiones, no existan», dijo.

El reconocimiento internacional a la Miss Bolivia hizo estallar las redes sociales digitales que se llenaron de elogios a la representante boliviana.

Fuente: ABI, video de «Tu Estilo»