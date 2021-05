Maestros de regiones que están bajo la modalidad de clases presenciales y semipresenciales serán vacunados contra el Covid-19

El jefe de Estado dijo que ya se coordinó con el ministro de Salud, Jeyson Auza, para que esta determinación se aplique en todo el territorio nacional.

Fuente: ABI

El presidente Luis Arce anunció este domingo que los maestros y maestras de regiones en las que se esté aplicando la modalidad presencial o semipresencial de enseñanza serán vacunados contra el Covid-19.

“Hoy les voy a dar la buena noticia a nuestros maestros, a nuestros maestros que están acá, haciendo las tareas de manera directa con los estudiantes, las clases presenciales y semipresenciales. Los profesores y profesoras que están dando clases presenciales o semipresenciales van a ser vacunados también», afirmó durante el acto de entrega de 466 computadoras Kuaa para niños, adolescentes y jóvenes del municipio de Poroma, en Chuquisaca.

El jefe de Estado dijo que ya se coordinó con el ministro de Salud, Jeyson Auza, para que esta determinación se aplique en todo el territorio nacional.

También indicó que se agilizarán las gestiones con esa cartera de Estado para garantizar la llegada de inmunizantes y emprender la vacunación masiva en esa región.

“Tienen que vacunarse todos y todas quienes tienen más de 50 años, porque necesitamos inmunizarlos, necesitamos inyectarles el anticuerpo a ese virus”, sostuvo.

Resaltó que, pese a la escasez de inmunizantes a nivel mundial, “nosotros hemos sido capaces de comparar la vacuna, como país, hemos ido y hemos comprado, y estamos distribuyendo poco a poco”.

“Hay otros países que no tienen para comprar, qué va a ser de esa población, de esos países, no solo los ricos pueden vacunarse, también los países que no tienen recursos deberían tener acceso a las vacunas”, acotó, en referencia a la campaña que lidera Bolivia para la liberación de patentes de los inmunizantes, iniciativa a la que se van adhiriendo otras naciones del mundo.

El Presidente desarrolló esta jornada una agenda de entrega de computadoras y equipamiento médico en regiones de Chuquisaca, en vísperas a la efeméride departamental.