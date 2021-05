Margarita Rosa de Francisco aclaró la supuesta pulla para ‘Café, con aroma de mujer’

Margarita Rosa de Francisco volvió a ‘revolcar’ las redes sociales luego de publicar un curioso trino que despertó rumores sobre su supuesto sinsabor por el remake de la exitosa novela que la llevó a la fama hace 27 años, ‘Café, con aroma de mujer’, la nueva producción del Canal RCN.

La actriz caleña publicó un particular mensaje en su cuenta de Twitter, donde es muy activa y en la que opina sobre diversos temas coyunturales como política y entretenimiento. “Yo sí estaba recogiendo café”, trinó de Francisco, este lunes 10 de mayo luego del estreno de la novela. El comentario desencadenó múltiples interpretaciones en las redes.

Cientos de sus seguidores en la red social, que ya sobrepasan los 2 millones, le respondieron rápidamente y la increparon diciéndole que dejara de ser “ardida”, que “ya había tenido su rato de fama” y otros comentarios negativos.

Las críticas a Margarita se debieron a que, se pensó, la actriz estaba cuestionando la nueva producción que en su nueva aparición en la televisión es protagonizada por el actor cubanoamericano William Levy y la actriz colombiana Laura Londoño, quien encarna ‘Gaviota’, la mujer a la que Margarita le dio vida hace 20 años cuando interpretó la novela junto al reconocido artista Guy Ecker.

Pues bien, luego de la presunta indirecta, Margarita rompió el silenció, citó el ‘trino de la discordia’ y aclaró los falsos chismes que se generaron en torno a su tuit.

“A ver amigos: este comentario no tiene nada que ver con una crítica a la serie. Es más, felicito a todos los que están participando en ella”, tuiteó la reconocida actriz, afín a los ideales de la Colombia Humana.

Sin embargo, este no fue el único pronunciamiento de De Francisco sobre la novela. En otro de sus peculiares trinos, Margarita se volvió a referir al tema, dio a entender que después de participar en alguna producción o serie se desentiende completamente de sus personajes y se quedan en el olvido.

“Soy desalmada con mis personajes. No me vuelvo a acordar de ellos. Para mí, bien idos están. Bienvenido el olvido”, escribió en Twitter la actriz.

Pues bien, tal parece que aunque Margarita olvidó sus personajes, los colombianos no. Aunque Margarita se ganó varias críticas, los comentarios positivos no faltaron y muchos de sus fans le escribieron que aunque hayan nuevas versiones de la exitosa ‘Café, con aroma de mujer’, nadie podrá igualarla.

“La amo desde lo más profundo de mi ser”; “Margarita, como tú ninguna Gaviota”; “De lo mejor que he leído”, “Nunca va a haber otra Gaviota como ella”; “Desafortunadamente, hoy en día no comparto tu inclinación política. Me quedo con tu época de actriz”, le escribieron varios seguidores.