Oficialismo le cede la Presidencia del Concejo a un intercultural del MAS en San Ignacio de Velasco

Víctor Flores (foto), concejal del Movimiento Al Socialismo (MAS) en el municipio cruceño de San Ignacio de Velasco, es el nuevo presidente del Concejo ignaciano tras haber obtenido el apoyo de su pares del oficialismo, que responden a la agrupación Fuerza y Esperanza (FE).

Después de haberse empantanado en la elección, debido a que FE y Creemos contaban con tres concejales cada uno, lo cual no otorgaba una mayoría para presidir el Órgano Legislativo municipal, fueron los concejales de FE quienes dieron el paso para que el masismo dirija dicha instancia municipal. El MAS cuenta con dos concejales, mientras que Demócratas con uno.

En un contacto con EL DEBER, Flores sostuvo que una de las tareas inmediatas será la conformación de comisiones, entre ellas la comisión de ética y de esta manera encarar los retos que se plantean.

«Yo soy originario del occidente, vivo en la Chiquitania, en la comunidad Santa Rosa desde hace 19 años y vamos a cumplir con el mandato que nos han encomendado las organizaciones sociales. Para ser presidente del Concejo no me he propuesto, fueron ellos los que me propusieron. Es mi primera vez como concejal», sostuvo Flores, quien anteriormente estuvo ligado al magisterio rural y al sector campesino.

Estos dos últimos aspectos y su cercanía con el Gobierno central son los dos factores que Flores atribuye a su designación, por lo que otra de sus tareas también será la de gestionar recursos para materializar proyectos de impacto, el más inmediato sería la edificación de un hospital de segundo nivel y acceso al servicio de agua potable para los pobladores del área rural.

Los concejales Beidy Cabrera (Creemos) y Marcos Méndez (FE) completan la dirección del Concejo, con los cargos de vicepresidenta y secretario, respectivamente.