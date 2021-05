Opositores piden que se amplíe la vacunación a jóvenes y menores de 50 años

Las responsables de las juventudes de Creemos, Khaline Moreno y Estíbaliz Bravo, solicitaron al Ministro de Salud que amplíe la cobertura de vacunación a las personas menores de 40 años. Similar petición expresó el concejal cruceño de Demócratas, Manuel Saavedra, aunque en este caso él propone inmunizar a los menores de 50 años.

Desde Creemos se remitió una carta con respaldo de los informes de la Organización Panamericana de la Salud (OPS), en los que se señala que los jóvenes son el grupo más vulnerable en esta tercera ola de la pandemia de coronavirus.

«Los jóvenes están siendo azotados y amenazados por este virus», dijo la asambleísta departamental, Estíbaliz Bravo. Con el resguardo de los informes de la OPS evidencia que este grupo etario se ha convertido en el más vulnerable por las nuevas cepas.

Bravo recuerda que un numeroso grupo de jóvenes menores de 40 años conforman la fuerza laboral del país y están expuestos al contagio debido precisamente a la necesidad de acudir a sus fuentes de trabajo.

Reconoce que «las medidas asumidas fueron acertadas en su momento», pero ahora corresponde incluir a todos en el plan de vacunación.

La diputada nacional de Creemos Khaline Moreno argumenta el pedido como parte de las «recomendaciones que pretenden la prevención y contención del avance del Covid-19». Insiste en acelerar el proceso de vacunación «porque necesitamos salvar vidas».

De igual manera, Moreno hace un llamado a los jóvenes ‘para que utilicen todas las medidas de bioseguridad disponibles por su salud y la de sus familias».

Demócratas también propone ampliar vacunación

El concejal Manuel Saavedra propuso que la ampliación de la vacuna abarque a las personas menores de 50 años. Asegura que conforman el grupo etario más afectado por la tercera ola de la pandemia en Santa Cruz

Saavedra envió una carta al Ministro de Salud donde señala que siete de cada diez cruceños que se enferman de coronavirus tienen entre 18 y 50 años. A ello se suma que, de las 156 camas de terapia intensiva en la ciudad, la mitad están ocupadas por personas menores de 50 años.

«Esta población es económicamente más activa, es la que circula por la ciudad. Tenemos una economía informal con gente en la calle que trabaja, por eso la necesitamos proteger», aseveró.

El concejal lamentó que la resolución que presentó hace más de diez días al Concejo Municipal y que instruye al alcalde la compra de vacunas, se encuentre archivada en la Comisión de Salud que preside el concejal del MAS, José Quiroz.

«El MAS es como el perro del hortelano, no come ni deja comer, ordena que la Policía no salga a ayudar y por otro lado tenemos concejales que no viabilizan la resolución para la compra de vacunas, para así tenerlas en stock y ampliar esta vacunación a menores de 50 años», finalizó Saavedra.