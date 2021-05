Paro nacional 19 de mayo en Bogotá: puntos de concentración y rutas de las marchas

Mayo 16 de 2021. Miles de manifestantes salen a las calles de Bogotá para manifestarse en contra del gobierno actual y los abusos por parte de la fuerza pública. (Colprensa – Camila Díaz) Mayo 16 de 2021. Miles de manifestantes salen a las calles de Bogotá para manifestarse en contra del gobierno actual y los abusos por parte de la fuerza pública. (Colprensa – Camila Díaz)

Colombia amanece este miércoles en su día número 22 de paro nacional, y en Bogotá diversas organizaciones tiene más de 10 puntos de concentración programados, en las cuales se espera que los manifestantes empiecen a llegar desde las 7 de la mañana.

De acuerdo con un comunicado por parte del Comité, “el Paro Nacional continua, estaremos acordando corredores humanitarios que permitan el paso de la misión médica, de insumos médicos, alimentos esenciales, y combustibles etc. Convocamos a continuar la constitución y fortalecimiento de los comités de paro en todos los municipios y localidades movilizadas.”

Estos son los puntos de concentración en Bogotá

Según lo informado por el diario El Espectador, desde las 9:00 a.m. se convocó a diferentes sectores y colectivos para hacer un homenaje a las víctimas de abuso policial durante la jornada de protestas en el Parque Nacional, lugar en el que estarán desde grupos feministas, madres y profesores, en este sitio se prevé la realización de una minga nacional la cual tendrá destino hacia el monumento Héroes, epicentro de manifestación, en el cual también se hizo convocatoria a las 8 de la mañana.

Más tarde sobre las 2:00 de la tarde. en el mismo monumento Héroes, se espera el encuentro de diferentes manifestaciones en donde se realizará un performance por parte de colectivos feministas bajo la consigna de “Si tocan a una respondemos con todas”. Se invita a los asistentes a usar ropa negra y pañoleta morada.

Asimismo, se vivirá un jornada de concentración de manifestantes en el Portal Américas desde las 8 de la mañana, en la plazoleta, donde varios artistas participarán utilizando la música como mecanismo de protesta. De igual manera, habrá una importante concentración de personas en el Portal Norte desde las 8:00 de la mañana, como también en los portales de TransMilenio de Usme – Suba – Del Sur – El Dorado – Portal 80 y 20 de Julio.

Hacía las 9 de la mañana, también se espera un plantón de personas a la altura del Museo Nacional, en el centro de Bogotá, en la que harán protestas por los jóvenes de la primera línea heridos y por los abusos policiales que se han registrado en el país.

Otros puntos de la ciudad en los que se prevé concentración de manifestantes son: Autopista sur con sevillana, 8:00 am – Universidad Distrital sede tecnológica, 5:00 am y 8:00 am – Parque el virrey, 11:00 am – CAI barrio El Dorado Cl. 1 Bis A #8-82, 10:00 am – Centro de Memoria Distrital. Calle 26 con 19, 9:00 am – Sena de la carrera 30 con primera de mayo, 9:00 am – Calle 26 con carrera 30, 9:00 am – Parque Nacional, 9:00 am – Plaza de Bolívar, 3:00 pm – Centro Comercial La Colina, 11:00 am – Portal Norte, 8:00 am – Av Cll 80 con carrera 68, 6:00 am – Sede principal ESAP: calle 44 # 53-37, 8:00 am – Universidad Nacional, 10:00 am – Autonorte con calle 100, 11:00 am – Transversal 28ª # 39 – 93, 1:00 pm.

Dadas las tendencias recientes, se esperan bloqueos en los siguientes puntos a partir de las 6:30 de la mañana en adelante: – Avenida Boyacá con calle 71 sur – Calle 72 con carrera 83 – Carrera 7 con calle 60 – Carrera 11 con calle 100 – Carrera 68 con calle 17 – Carrera 13 con calle 28 – Calle 72 con carrera 11 – Carrera 30 con calle 45 – Calle 26 con carrera 19B – Avenida Cali con calle 45 sur – Avenida Suba con Avenida Cali – Calle 13 con carrera 104 – Avenida Caracas con carrera 68 – Autopista Sur con carrera 75 – Avenida Caracas con calle 51B sur – Autopista Norte con calle 171.

Por su parte, Fecode hizo un llamado a través de sus redes sociales, recordando que es una gran movilización en la cual primará la paz y el aclamado por un mejor país para los jóvenes y indicó que esperan a los manifestantes en el Parque Nacional a partir de las 9 de la mañana.

