Pedro Castillo y Keiko Fujimori debatirán este sábado en Perú

Los candidatos presidenciales confirmaron que se verán las caras en la provincia norteña de Chota. La cita es a las 18:00 GMT

Los candidatos presidenciales peruanos Pedro Castillo y Keiko Fujimori confirmaron que debatirán este sábado en la provincia norteña de Chota, después de haberse retado durante toda esta semana para confrontar su planes de Gobierno.

Tras haber superado un problema de salud que le obligó a suspender sus actividades programadas en Lima, Castillo viajó este viernes hacia Chota, su ciudad natal a la que ha convocado a Fujimori para un primer debate extraoficial.

La candidata aceptó el reto y ratificó que estará presente a las 13:00 horas (18:00 GMT) de este sábado en la plaza de Armas de esa localidad, ubicada a más de 960 kilómetros de Lima.

EL RETO AL FUJIMORISMO

El partido ultraizquierdista Perú Libre informó este viernes en su cuenta oficial en Twitter que Castillo ha vuelto hacia Chota tras superar una descompensación respiratoria que sufrió al llegar el jueves a Lima.

“Nuestro candidato Pedro Castillo está rumbo a Chota para demostrarle al fujimorismo que vamos por el cambio, por la esperanza y no por el continuismo explotador”, aseguró la agrupación.

Esta decisión se anunció horas después de que el representante de Perú Libre en Chota, Víctor Cabrera, anunciara que el debate no se celebraría porque no existían “las condiciones necesarias” en esa localidad.

Sin embargo, tras una reunión con las autoridades municipales, Cabrera aseguró a los periodistas que ya se habían superado los problemas de seguridad y que “la recomendación es que los dos candidatos respeten a la población”.

“No queremos insultos, sino propuestas”, remarcó.

CONFIRMACIÓN DEL FUJIMORISMO

Esta información fue confirmada por el portavoz del partido de Fujimori en Chota, Samuel Mejía, quien adelantó que se ha sugerido tocar las propuestas para enfrentar la crisis sanitaria y económica en el país, así como los planes de cada candidato para la educación y la lucha anticorrupción.

Mejía agregó que Fujimori “debe estar arribando antes del mediodía” a esa localidad y que los militantes de su partido se preparan para recibirla.

Fujimori confirmó, a su turno, su intención de llegar a Chota y anunció en Twitter que aceptó una propuesta de la emisora RPP “para que organice todos los detalles del debate incluyendo condiciones de seguridad y salubridad para todos”.

“Mi único pedido es que sea abierto a toda la prensa. Espero que el candidato Castillo no siga evadiendo el debate. No te corras Pedro, no te corras”, reiteró la líder del partido de derecha autoritaria Fuerza Popular.

EL GOBIERNO CONFIRMÓ LA SEGURIDAD

Al respecto, el ministro del Interior, José Elice, confirmó en una rueda de prensa que las autoridades permitirán que se realice el debate a pesar de las restricciones por la emergencia sanitaria y se ha ordenado que la Policía refuerce la seguridad en Chota.

“Se ha dispuesto el despliegue de 200 efectivos policiales, 150 de la unidad de servicios especiales y 50 de seguridad del Estado para que garanticen la seguridad del evento”, indicó Elice.

El ministro remarcó que “la idea es garantizar el orden público, pero, sobre todo, la seguridad de las personas, y que se cumplan las reglas de la pandemia”.

“Un debate como este debería tener las características de ejemplar, dejando la libertad de los candidatos en dar los mensajes que deseen”, concluyó.

Tras haber ocupado el primer y el segundo lugar en las elecciones generales del pasado 11 de abril, respectivamente, Castillo y Fujimori disputarán la presidencia de Perú en una segunda vuelta convocada para el próximo 6 de junio.

Un sondeo de opinión de la empresa privada Datum indicó este viernes que Castillo mantiene una ventaja de 10 puntos sobre Fujimori, al recibir 44 % de la intención de voto, contra un 34 % de su rival.

(Con información de EFE)