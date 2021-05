Quiroz, el transportista y concejal del MAS, instruye línea de acción a nueva directora municipal de Tráfico

El concejal y también dirigente del transporte, José Quiroz, del Movimiento Al Socialismo (MAS) instruyó una línea de acción a Celina Cáceres, nueva autoridad de Tráfico y Transporte de la Alcaldía cruceña, gobierno a la cabeza de Unidad Cívica Solidaridad (UCS).

El hecho, según el concejal de Demócratas, Manuel Saavedra confirma una alianza entre UCS y el MAS.

Declaraciones de Quiroz

“Nosotros como concejales nos vamos a reunir con la dirigencia para ponernos de acuerdo en cuáles son las autorizaciones (de rutas de micros) que usted como autoridad tiene que revocar. Nosotros no decidimos nada, la parte Ejecutiva son ustedes”, dijo Quiroz en el acto de posesión de Cáceres el miércoles.

El concejal masista siguió marcando una línea de acción. “Nosotros vamos a tener una reunión con la dirigencia para que ellos instruyan cuáles son las líneas que al calor político dieron autorización (la anterior gestión). Yo creo que con ustedes y los transportistas vamos a trabajar para darles la concesión de rutas por 20 años para que se acabe la corrupción”, dijo entre aplausos de los dirigentes de transporte. En el acto estaba la exdirectora de Tráfico posesionada por la anterior gestión municipal y la actual concejal del MAS, Rosario Callejas.

Es ingeniera civil

Cáceres, de profesión ingeniera civil, dijo a EL DEBER que es la primera vez que ocupa un cargo público. Al consultarle si tiene filiación al MAS, UCS u otro partido dijo que “por el momento no podría responderle eso”.

Agregó que aún se encuentra organizando la dirección y no tiene fecha de una reunión con los transportistas locales.

Cuestionamiento

El concejal por Demócratas, Manuel Saavedra considera que el acto de posesión de Cáceres fue evidencia de un “pago de favores”, pues hace una semana el MAS le dio su apoyo a UCS para que el partido oficialista alcance la presidencia del legislativo.

“Los del MAS hicieron una especie de posesión a la autoridad de Tráfico y Transporte. Nosotros habíamos anunciado que había un pacto MAS-UCS, pero ahora tenemos este hecho que lo confirma”, resaltó Saavedra a tiempo de señalar que pedirá un informe a la nueva autoridad sobre su perfil para ocupar el cargo.

Ante ello, los concejales del oficialismo restaron importancia indicando que “era opinión personal de Saavedra”.

Por su parte, el también transportista y exdiputado por el MAS, Mario Guerrero, aseguró que no conoce personalmente a Cáceres ni sabe si pertenece al MAS. “No sé en qué área se formó. Solo sé que es ingeniera. Se escucha que pertenece al MAS, pero no la conozco. Yo fui diputado del MAS como invitado, nunca me inscribí al partido”, aseguró.