Real Santa Cruz se mantiene en paro y no hay miras de solución

El plantel de Real Santa Cruz cumplió este viernes su segundo día de paro, como medida de presión para cobrar al menos dos sueldos de los tres que se les adeuda. A decir de los jugadores, la dirigencia del club aún no da luces de una posible solución al conflicto económico.

Los futbolistas están más que preocupados debido a que, hasta la fecha, solo cobraron los días trabajados de enero y se les debe febrero, marzo y abril. “Hemos tenido mucha paciencia, pero esto ya es insostenible. Tenemos compañeros que no tienen ni para comer”, dijo uno de los albos que prefirió el anonimato.

Real ganó su segundo partido consecutivo del campeonato de la División Profesional el miércoles ante Real Potosí y el jueves los jugadores asistieron al entrenamiento, pero luego de una reunión decidieron ingresar en huelga hasta que su pedido sea atendido.

“Solo un dirigente nos explicó que no había dinero para pagarnos y que tampoco podían pedir un adelanto de los derechos de televisación a la Federación Boliviana de Fútbol, porque sus dirigentes están impedidos de realizar gestiones administrativas por un Amparo Constitucional que ha parado el fútbol”, se lamentó el futbolista..

Para no descuidar la parte física, los jugadores trabajarán de forma individual, pero están decididos a no retornar a las prácticas formales mientras no se les cumpla el pago de sus sueldos.