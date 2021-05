Recetas elevadas y escasez de medicamentos, el drama de personas con familiares en terapia intensiva

Fuente: Unitel

Mercedes Chuvé y Lucy Chávez atraviesan por una situación delicada por la falta de dinero para comprar recetas y medicamentos para sus familiares que están en terapia intensiva a causa del coronavirus.

Mercedes tiene a su hija de 24 años en terapia intensiva, ella contó a UNITEL que todos los días gasta entre Bs 2.000 y 2.500 comprando recetas. Los medicamentos Atracurio y Fentanil escasean en las farmacias y debe acudir al mercado negro.

“No tengo dinero para comprar más recetas. Gasto 2.000 bolivianos a veces 2.500 por día”, comentó la señora Mercedes Chuvé. Entre lágrimas confiesa que su hija tiene dos hijos, a quienes «no tiene ni para llevarles ni pan”.

Lucy Chávez tiene a su papá, desde hace 20 días, internado en terapia intensiva afectado por el coronavirus.

“Es lamentable todo esto. Se gasta entre Bs 2.000 y 2.500 diarios, hoy se me acabó todo. No sabemos qué hacer, no sé qué va a pasar mañana. Mi padre no tiene mejoría”, contó Lucy.

Agregó que para comprar los medicamentos tiene que hacerlo a través de otros «contactos», que no le entregan factura pero los costos son elevados.

Ambas mujeres comentaron que el Atracurio lo compraban entre Bs 30 y 40, pero ahora pagan hasta Bs 80 o 100 por la emergencia. Lo mismo ocurre con el Fentanil, que su precio oscilaba en Bs 40 y ahora pagan hasta Bs 60.

FARMACIAS

En un recorrido por la capital cruceña, responsables de farmacias indicaron que el Atracurio y el Fentanil no están llegando debido al cierre de fronteras.

Otros aseguran que los medicamentos llegan, pero se acaban de manera rápida.