Santos Quispe responde a Jallalla que no lo pueden expulsar porque nunca fue militante

Luego de que la agrupación Jallalla anunció que expulsará a Santos Quispe por traición, el Gobernador paceño respondió que no puede ser expulsado porque nunca fue militante.

Fuente: erbol.com.bo

«Cómo me pueden expulsar si nunca he sido militante de Jallalla, he sido invitado», dijo el Gobernador.

Horas antes, la agrupación Jallalla anunció la expulsión de Quispe por haber roto el convenio que tenía con esa organización política que lo postuló.

Santos Quispe dijo que su padre Felipe «El Mallku» estaría orgulloso de dejar una agrupación como Jallalla cuyo líder, Leopoldo Chui, fue fiscal -según el gobernador afín al MAS, candidato vicepresidencial de PAN BOL y director del INRA en el gobierno de Jeanine Añez.

Dijo que Chui es el verdadero traidor al pueblo de La Paz.

Santos Quispe consideró que Leopoldo Chui se moviliza porque ya habría «vendido» cargos en la Gobernación.

Aseguró que él como Gobernador no venderá cargos, sino que se los dará a los jóvenes que se sacrificaron en la campaña electoral.