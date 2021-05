Sicarios judiciales y el martirio de Derechos Reales

El proyecto político del Movimiento al Socialismo tiene dos elementos claves: la economía plural estable y en crecimiento versus la economía neoliberal y la inclusión social con Estado Plurinacional Comunitario versus Estado aparente fascistoide, claves que están representadas ideológicamente por el binomio Arce-Choquehuanca que asumió la conducción del Estado.

Sin embargo, dicho proyecto queda amputado por la rotación de 180 grados que ha dado el presidente Arce, ya que se ha dedicado a la persecución política, poniendo en marcha a sus sicarios judiciales y fiscales, vulnerando los más básicos derechos y garantías para intentar forrar no solo la ineficiencia sino la improvisación de su gobierno, que es tarambana sin rumbo.

En medio de eso, el ciudadano que resiste la pandemia del Covid-19, debe soportar el martirio al que es sometido por el Registrador, sub-registradores, supervisores y asesores indolentes de la Oficina de Registro Público de Derechos Reales de Cochabamba, Sacaba, Quillacollo, Colcapirhua, Punata o Villa Tunari, que procuran que el punto seguido o aparte sea rectangular y la coma sea recto, además debe hacer cara frente al mal trato de ineficientes servidores públicos –salvo contadas excepciones-sin que autoridad alguna se anime a poner el cascabel al gato que está en el interior de esas oficinas. El Consejo de la Magistratura es un saludo a la vapuleada Wiphala y un canto de sirena a la flor del Patujú.

A ese calvario se suma que el Servicio General de Identificación Personal, desde febrero pasado, comenzó a emitir cédulas de identidad con el Código QR, en el que no se consigna el lugar de expedición, lo que ocasiona una serie de dificultades en los trámites notariales, judiciales o administrativos en entidades de los tres niveles del Estado, y en privadas también. Esa disposición, en tiempos de crisis económica y sanitaria, complica la situación económica de los ciudadanos porque deben realizar gastos adicionales para actualizar sus filiaciones que están consignados en dicho documento.

Adicionalmente, está la tercera ola de la pandemia del coronavirus y el gobierno no sabe cómo enfrentar, porque las vacunas sean rusas, chinas, americanas, inglesas o cubanas, no son ni serán suficientes, es más, no son para librarnos del Covid-19 sino para reforzar defensas y evitar llegar a un estado crítico de la enfermedad, pero Arce no entiende así y monta exhibiciones en cada llegada echándole la culpa al anterior gobierno, cuando de febrero a la fecha pobremente han conseguido 1.5 millones de dosis y los bolivianos somos 11.8 millones de habitantes. Dicen que vacunarán a los profesores, pero se olvidan de los niños y jóvenes estudiantes.

El presidente y su gobierno deben dejar de recitar cuentos de golpe y de espolear a sus sicarios fiscales y jueces para amedrentar y meter presos a quienes no deben. Lo que deben hacer es dar un “golpe de timón” a su gestión gubernamental que, en poco más de seis meses, se ha mostrado inútil e improductivo.

*El autor es Abogado, ex Alcalde de Totora y docente en la UMSS.