Sólo se logró vacunar al 56% de los adultos mayores del país

Luis Escóbar / La Paz

Bolivia sólo logró vacunar al 56% de los adultos mayores de 60 años en el país. En la actualidad, los servicios departamentales de Salud (Sedes) se quedan sin más dosis para continuar con la campaña de inmunización contra la Covid-19. A partir de la próxima semana, el Ejecutivo necesitará 1,8 millones más de vacunas para inmunizar al nuevo grupo previsto: las personas entre 50 y 59 años.

Hasta el miércoles se aplicaron 689.633 primeras dosis en todo el país. Esta cifra representa al 56% de los 1,2 millones de mayores de 60 años que viven en el territorio nacional, según proyecciones del Instituto Nacional de Estadística (INE). Pese a que el 44% de adultos mayores aún no reciben la vacuna, las regiones ya se quedan sin vacunas. (Ver infografía).

Santa Cruz

“Ya no hay vacunación en masa, ya no hay dosis para habilitar más puntos de inmunización. Hay toda la predisposición de la feria de hacer un punto masivo, pero no hay vacunas. Tenemos la infraestructura para habilitar 80 puntos (…) El problema es que no podemos habilitar más porque implicaría mover logística, equipamiento y no hay dosis”, explicó ayer el gerente de epidemiología del Sedes de Santa Cruz, Carlos Alberto Hurtado.

Según el profesional, en Santa Cruz sólo vacunaron a 95.000 adultos mayores. “Eso quiere decir que falta inmunizar a 154 mil. Es decir que no vacunamos ni al 50% a nivel departamental. En cambio, en la ciudad llegamos al 80% de las personas de más de 60 años porque no hay más (dosis) para las provincias”, sostuvo el especialista.

Ante esta carencia, Hurtado sugirió al Gobierno “reubicar” las vacunas de los departamentos que no las están ocupando. “Tuvimos que sacar vacunas del personal de salud para llevarlas a la frontera. Nunca nos devolvieron las 70.000 dosis que trasladamos a las fronteras. Ya comenzaremos a cerrar los puntos de inmunización porque no tiene sentido desplazar 30 personas en un lugar si no hay vacunas”, explicó e indicó que desde hoy comenzarán a cerrar los centros.

La solicitud del Sedes cruceño se realiza porque en regiones, como Potosí o Beni, sólo se utilizó el 44% y 43% de las vacunas entregadas, respectivamente. En cambio, Cochabamba, Chuquisaca y Oruro superaron el 90% de aplicación.

La Paz

La responsable del Programa Ampliado de Inmunización (PAI) de La Paz, Peggy Ibáñez, dijo a Página Siete que las vacunas distribuidas en el departamento paceño se acabarían hoy. “Desde esta mañana (ayer) tuvimos que apoyar a los diferentes puntos de vacunación masiva porque se estaban acabando las dosis. Haremos el seguimiento para saber cómo nos va, pero puedo anunciar que hasta mañana (hoy) acabaremos todas las dosis Pfizer”, afirmó.

Ibáñez reconoció que en algunos establecimientos de salud de El Alto aún tienen vacunas AstraZeneca. “Esperemos que lleguen nuevas dosis, nos indicaron que arribarían para el fin de semana. Ahora, las personas (mayores de 60 años) que no quisieron o no pudieron vacunarse, se irán con los rezagados (septiembre), como hicimos con los médicos”, afirmó.

El Gobierno anunció que en estos días llegará al país un lote de 200 mil primeras dosis de la vacuna Sputnik V para continuar con el proceso de inmunización. El presidente Luis Arce adelantó que hasta el 15 de mayo arribaría al país un millón más de dosis Sinopharm para continuar con el siguiente grupo. Según proyecciones del INE, en el país viven 912.532 personas entre 50 y 59 años, es decir que se necesitaría 1,8 millones más de vacunas para este sector.

Cochabamba

En la ciudad de Cochabamba se registraron largas filas en las puertas de la Facultad de Medicina de la Universidad Mayor de San Simón (UMSS). Las personas mayores de 60 años se volcaron desde la madrugada para recibir las dosis de Pfizer.

El jefe de vigilancia epidemiológica del Sedes de esta región, Yercin Mamani, informó que el número de personas vacunadas por hora subió el martes de 300 registradas a 400. El miércoles, se inmunizó a 3.764 personas, un 25% más que el primer día y el número total de personas vacunadas en este punto fue de 6.539.

Según Mamani, la presentación de los certificados médicos por parte de algunas personas entre 18 y 59 años demoró el proceso de inmunización. Contó que algunos ciudadanos llevaron documentos falsos o adulterados. Incluso pacientes que ya recibieron la primera dosis de Sputnik V o AstraZeneca, querían recibir Pfizer. “Personal de auditoría médica está en los puestos para verificar. Las personas con certificados observados o con una condición clínica que no está asociada (a las enfermedades de base señaladas) son separadas y observados para proceder a una auditoría médica de los casos”, agregó.

Ayer, el Sedes cochabambino informó que ya se agotaron las vacunas en todos establecimientos de salud y aguardan la llegada de un nuevo lote para la próxima semana. La entidad reportó que continuará con la aplicación de la segunda dosis.

Incremento de casos

La anterior semana, el país registró 9.900 casos de la Covid-19 y está rumbo al pico más alto de la tercera ola, según especialistas. El Ministerio de Salud advirtió que La Paz, Cochabamba, Santa Cruz, Chuquisaca y Tarija se encuentran en un franco ascenso de nuevos infectados. El Gobierno agregó que las regiones de Pando y Beni están en

desescalada de la tercera ola, mientras que Potosí y Oruro, en una etapa estacionaria.

El jefe de epidemiología del Sedes de Potosí, Huáscar Alarcón, advirtió una alza en el número de infectados. “El lunes tuvimos 23 casos y ayer (miércoles) 52. Eso nos hace pensar que se va incrementando la curva de contagios y entramos a la tercera ola al superar la barrera de los 50. El pico más alto será el 8 de junio”, aseguró.