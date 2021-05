Soplarle el culito y meterlo debajo de la tutuma

Evo Morales inventó la teoría del “golpe”; la trabajó desde antes de las elecciones en las que armó el fraude, allá por agosto del 2019, que fue cuando trajo a los mexicanos que “metió” al TSE bajo la cobertura del Grupo del MAS –IPSP Bloque Simón Bolívar que no eran otros que la mayoría del directorio del mismísimo TSE.

Cuando el fraude no funcionó, recurrieron a la planificada idea del golpe, que no fue otra que la renuncia colectiva, es decir la de él y la de todos los demás “compañeros” en los cargos en la línea sucesoria, para tratar de generar un vacío de poder e institucionalidad … lo demás ya se lo sabe, huyó a Chapare, y como no pudo salir, se acudió a la Iglesia, UE, Embajada de España, DDHH y además, de los partidos políticos con representación parlamentaria y otros con participación importante en la elección del fraude y algunos “invitados” a solicitud del propio MAS, como Samuel Doria Medina que fue convocado por Héctor Arce; por el MAS: Adriana Salvatierra, Susana Rivero y una exministra que hizo las veces de niñera de las citadas parlamentarias (porque no estaba en la lista) que pusieron como condición a la sucesión constitucional la salida de Evo del país; Evo no dejaba de llorar (desde el Chapare, claro), igual que Adriana Salvatierra; a él lo vimos; Adriana, lo contaron a todos. Eso tuvo a la Universidad Católica como escenario

Ya sabemos en qué terminó eso y parecía un capítulo terminado, la democracia se había salvado. Después, Arce Catacora ganó la siguiente elección, el MAS se recuperó de alguna manera, perdió mucho en las elecciones departamentales y municipales y entonces, decidieron que Andrónico, el joven llamado a suceder a Evo Morales y va por el mismo camino, ya que habla la misma cantidad de sandeces, pese a ser “estudiado y formado politólogo” (por correspondencia?) cargue contra “el acuerdo de la Universidad Católica (por ponerle un nombre) y endilgue a la Iglesia Católica y la Unión Europea y a los demás, el mote de “conspiradores”.

Al día siguiente de la acusación, asustado por lo fuerte de la misma, el mismo Rodríguez, presidente del senado nacional, reculó groseramente y trató de “salvar” y poner de lado a la U.E., generando una pregunta inmediata; si la UE no participó del “golpe y la conspiración”, qué hacía e hizo en la reunión el Embajador León de la Torre (UE) quien en más de una oportunidad reconoció en grupos ajenos, su satisfacción de haber participado en tan importante acontecimiento que “salvó” la democracia boliviana?. No creemos que haya sido llevado de testigo, de garante o, lo que es peor, de rehén de los “golpistas” (mal, Andrónico, no tiene sentido el recule)

Andrónico Rodriguez se asustó (como caballo criado con maíz, de sus propios pedos) porque sabe del peso que tiene la UE y terminó pareciéndose al peor Evo Morales que conocemos… ese que escribió en un tuit: “Ultraderecha del parlamento europeo confirma con su resolución complicidad en el golpe de Estado”, cuando lo que ocurrió en el parlamento europeo fue exposición de motivos, argumentos y votación sobre un pronunciamiento, pero, ese es Evo Morales y parece ser que también lo será Andrónico Rodríguez quien ahora no se desprende del mismo Evo Morales que se negaba a hacerlo candidato a senador. Rodríguez se ha convertido en el “poder de Evo” en las filas de Arce Catacora que nadie sabe qué piensa de la resolución de la Unión Europea o de otras cosas.

Hay 2 gobiernos? El “de facto”, encabezado pro Morales, Quintana, Carlos Romero y otros que intervienen en asuntos públicos y gestionan por su cuenta reuniones y políticas que no son oficiales pero tienen la promesa de ser intermediadores y el de Arce que nadie sabe exactamente que quiere ni que hace, además de negarle acceso a negociaciones o conversaciones a cualquier representante de la institucionalidad cruceña? Así nos lo ha confesado más de uno. Arce no quiere nada con Santa Cruz

¿Será por eso que la ex dirigencia sectorial cruceña CAO, CADEX, CONGABOL y otros, acuden en peregrinaciones a Chapare a pedirle a Evo Morales que “intermedie” para que los transgénicos y las exportaciones de carne”, que se iniciaron en “su gobierno” no sean truncadas?

¿Saben a lo que se meten? ¿Ahora resulta que el que incendió la Chiquitania con los permisos de quemas y chaqueos del 2019 va a ser el intermediador de los sectores que acuden a sus expresidentes para que no se vea tan obvio lo que hacen?

Cuando éramos chicos, íbamos a cazar chaicitas con hondas y bolas de barro hechas por nosotros mismos; si alguna caía y quedaba viva… “se le soplaba el culito y se la metía debajo de una tutuma” y a veces la chaicita salía volando…

¿No estarán haciendo lo mismo los ex dirigentes agropecuarios? Soplándolo a Morales, sabiendo el riesgo que implica? ,,, digo, hasta recién, Morales estaba casi arrinconado, solo abocado a hacer un ampliado del MAS y nadie de su partido lo tomaba en cuenta… pregunto: cuántos van a soplar y … ¿habrá una tutuma así de grande?

Carlos Federico Valverde Bravo