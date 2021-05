Sudamérica se inmuniza, en el país trámites están estancados

Fuente: paginasiete.bo

Página Siete / La Paz

Cuando faltan 26 días para el inicio de la Copa América, los futbolistas sudamericanos comenzaron a vacunarse contra la Covid-19. Uruguay, Paraguay y Ecuador ya inmunizan a sus jugadores. Venezuela y Chile recibieron las inyecciones. En Bolivia, los trámites están paralizados.

La Federación Ecuatoriana de Fútbol (FEF), que preside Francisco Egas, informó ayer que recibió parte de las 50.000 vacunas ofrecidas por la Conmebol para la vacunación de los actores del balompié profesional por la pandemia.

“Histórico: las vacunas donadas por Sinovac a Conmebol ya están en Ecuador”, resaltó la FEF a través de un comunicado. En el documento se precisa que la FEF se convierte en la tercera asociación miembro , detrás de Uruguay y Paraguay, en completar el exhaustivo proceso de registro de los integrantes de las selecciones nacionales de mayores, masculina y femenina, así como de los 16 clubes de la Liga pro serie A y 16 equipos de la Superliga Femenina que serán inmunizados.

En tanto, en Venezuela se informó que un total de 4.200 dosis de una vacuna china contra la Covid-19 llegaron a Venezuela el fin de semana para inmunizar desde esta misma semana a jugadores, técnicos y árbitros del fútbol nacional.

“Este domingo 16 de mayo llegaron al Aeropuerto Internacional de Maiquetía 4.200 dosis de la vacuna (de la farmacéutica china) Sinovac Biotech Ltd donadas por la Confederación Sudamericana de Fútbol a la Federación Venezolana de Fútbol”, según el texto publicado en su sitio web.

Paraguay y Uruguay fueron los primeros países sudamericanos que comenzaron a inocular a sus futbolistas contra la Covid-19. “Paraguay y Uruguay fueron los primeros en vacunar a sus jugadores (con las dosis de la vacuna china Coronavac) y luego seguirán Chile y Ecuador”, hasta ir completando a las diez federaciones que integran la Conmebol, se informó en el máximo ente del balompié sudamericano.

En Chile, la Asociación Nacional del Fútbol Profesional (ANFP) de Chile informó que recibió 2.940 vacunas del laboratorio chino Sinovac enviadas por la Conmebol para proteger a futbolistas, técnicos, árbitros y a asistentes de los clubes locales. Desde hoy, en diferentes zonas del país, los planteles podrán adquirir la primera dosis.

En el caso de Perú, el seleccionador Ricardo Gareca adelantó que los jugadores del combinado nacional no se vacunarán porque la Conmebol no los obliga. El fármaco no tiene registro sanitario del Gobierno de Perú.

En Bolivia, la situación es diferente. Debido a la crisis dirigencial, los trámites para recibir las vacunas están estancados. “No se trata de inconvenientes en aduanas o en el Ministerio de Salud, el problema es que el fallo del amparo constitucional interpuesto por Robert Blanco nos impide hacer los trámites”, aclaró una fuente de la Federación Boliviana de Fútbol (FBF). La semana pasada, Fernando Costa, titular del ente, informó que pidió 2.000 vacunas. (AFP y EFE)