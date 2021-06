A 87 días de su aprehensión, Áñez se declara «prisionera política» del Gobierno

Fuente: lostiempos.com

La expresidenta Janine Áñez emitió un comunicado en sus redes sociales, cuando cumplen 87 días de su «ilegal aprehensión». La exmandataria se declaró “prisionera política» del Gobierno y aseveró que ninguna de las acusaciones en su contra tiene sustento.

“Soy una prisionera política por este gobierno, me acusan de delitos que no he cometido. El ministro de Gobierno encabezó un tremendo operativo, grosero y abusivo, para traerme presa como si fuera la peor delincuente”, señala el pronunciamiento.

Y Continúa: “Se lo veía feliz con esa demostración de poder, pero como no hay sustento para sostener las acusaciones que se hacen, inventan nuevos tipos penales para mantenerme presa y yo me siento en total indefensión. Todos los recursos presentados son rechazados”

La Mandataria aseveró que uno de los pilares fundamentales de la democracia es la independencia de poderes, con procesos justos y respeto a las leyes, que es lo que merece la ciudadanía.

“Si el deterioro de mi salud, exigiendo independencia de poderes y una justicia imparcial, tiene estas consecuencias, tengo la seguridad que no será en vano, los bolivianos merecemos respeto y que el gobierno no use al sistema judicial como venganza política”, aseveró Áñez.

La expresidenta fue aprehendida en marzo un polémico operativo policial. Está acusada por el caso de supuesto golpe de Estado.