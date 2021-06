Alemania podría multar a Telegram con hasta más de 66 millones de dólares por negarse a colaborar con las autoridades

Fuente: ActualidadRT

El Ministerio de Justicia de Alemania podría imponer a Telegram una multa de hasta 55 millones de euros (más de 66,5 millones de dólares) por negarse a colaborar con las autoridades y no cumplir con la legislación del país, reporta la revista Der Spiege

En particular, el organismo ha abierto procedimientos para penalizar al servicio por no designar a una persona de contacto con las estructuras del poder y no ofrecer un trámite de denuncia penal para los contenidos delictivos.

Las autoridades exigen a los responsables de la aplicación que faciliten los datos de los usuarios a los órganos de seguridad en el caso de que exista una solicitud judicial. Además, instan a la plataforma de mensajería instantánea a borrar el contenido criminal que no se ajuste a los márgenes legales del país.

Mientras tanto, otros gigantes tecnológicos como Facebook, YouTube y Twitter optan por acatar las disposiciones de las autoridades alemanas, eliminando cualquier contenido ilegal o perjudicial, bajo la Ley de Aplicación de la Red, una norma que antes no se aplicaba a Telegram.

Oveja negra

A diferencia de sus rivales, Telegram aboga por la privacidad completa de sus usuarios mediante el encriptado de todos los chats y las llamadas.

«Podemos garantizar que ningún gobierno o bloque de países afines pueda entrometerse en la privacidad y la libertad de expresión de las personas. […] A día de hoy, hemos revelado 0 bytes de datos de usuarios a terceros, incluidos a los gobiernos», reza un mensaje de la plataforma en su página web.

Sin embargo, el servicio sí bloquea los bots y canales terroristas, y proporciona los datos personales en los casos son graves y «lo suficientemente universales como para pasar el escrutinio de varios sistemas jurídicos diferentes en todo el mundo».