Aníbal Cruz fue el segundo exministro en declarar por el caso gases lacrimógenos

Fuente: El Deber

Marco Antonio Chuquimia Huallpa

El exministro de Salud, Aníbal Cruz, fue la segunda exautoridad del Gobierno de Jeanine Áñez que prestó su declaración en calidad de testigo ante el Ministerio Público por la compra de gases lacrimógenos. El exministro también declaró por otro caso, el de los ventiladores chinos que investigan las autoridades.

“Yo me he ocupado mi gestión, lamento si es que en otras gestiones haya habido corrupción, creo cada uno es responsable de sus actos (…), no soy quién para juzgar, será la justicia que investigue y él (Arturo Murillo), tendrá que hacer asumir sus responsabilidades, como persona yo puedo responder por mí”, declaró Cruz antes de ingresar a declarar con el fiscal Marco Villa.

El Alcalde de La Paz, Iván Arias fue el primer exministro de Áñez que declaró por este caso, Cruz es el segundo. La excanciller Karen Longaric fue citada, pero al encontrarse fuera del país pidió declarar virtualmente; mientras que en Potosí el exministro de Minería, Carlos Fernando Huallpa, dijo que ellos firmaron los tres decretos de buena fe y no con la intención de que alguno de los ministros haga mal uso del dinero desembolsado.

El fiscal Alexis Vilela dijo anteriormente que convocarán a una decena de exministros, aunque fueron 24 los que firmaron los tres decretos. Jeanine Añez, en calidad de expresidenta también prestó su declaración y deslindó responsabilidades en el uso de esos recursos.

La firma de Aníbal Cruz aparece en los tres decretos, 4090, 4116 y 4168 promulgados entre el 3 de diciembre de 2019 y el 28 de febrero de 2020. El exministro estuvo al frente de esa cartera de estado desde el 14 de noviembre de 2019 hasta el 8 de abril de 2020.

Respiradores

Respecto de sus declaraciones sobre la compra de los ventiladores chinos, el exministro dijo que su participación llegó hasta la firma del convenio y que sus sucesores se ocuparon de todo el proceso de compra.

“Yo no estaba en el momento que ocurrieron los hechos, yo llegué hasta la firma del convenio con las empresas intermediarias, no hemos podido ir más allá, tengo entendido de que hay como 40 observaciones”, dijo Cruz.

El fiscal Marco Villa explicó que en este tiempo recibieron declaraciones de otras personas que también proporcionaron datos y en función de esas declaraciones se convocó de nuevo a Cruz a una ampliación de las declaraciones.

Admitió que fue muy difícil encontrar un perito que pueda analizar el estado de los equipos chinos que llegaron y no funcionaron. Lograron encontrar un internista que valorara todos los equipos, aunque desconoce cuándo acabará ese peritaje.