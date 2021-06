Clínicas piden hasta Bs10 mil de garantía y oxígeno para atender pacientes con Covid-19

La sobresaturación del sistema público en el pico de la pandemia obliga a los familiares de pacientes con coronavirus a recurrir a las clínicas privadas, donde les exigen el pago de garantías de hasta Bs 10.000 y la provisión de oxígeno como condición para atender a sus enfermos.

Así lo confirman los testimonios de algunos familiares afectados, que se ven obligados a aceptar esas condiciones con tal de que sus enfermos no pierdan la vida en sus domicilios o en plena búsqueda de espacio de hospital en hospital.

La pandemia golpea como nunca a Santa Cruz y agudiza el drama de la gente por conseguir el escaso gas medicinal, además de espacios en las terapias intensivas que están copadas. Ayer nuevamente Santa Cruz registró una alta cifra de contagios, alcanzando 1.165 casos nuevos y 41 muertes por este virus, mientras que los pacientes en terapia intensiva alcanzaban los 159. Se trata de la segunda cifra de contagios más alta en lo que va del año, después del 21 de enero cuando hubo 1.197 casos positivos.

En medio de esta situación, los familiares de pacientes deben enfrentarse a condiciones que nunca antes habían visto para internar a sus pacientes en algunas clínicas privadas, como el compromiso de encargarse de proveer el oxígeno medicinal.

Este es el caso de Rolando Arias que tiene a su suegra internada hace dos semanas en una clínica privada en Montero. “¿Sabe qué le dicen a uno cuando llega con su familiar (a la clínica)?, que tiene que comprar diez tubos de oxígeno para garantizar su atención. Es lamentable”, manifestó Arias, que junto a sus familiares hacen fila para comprar el gas necesario para que los pacientes con problemas pulmonares puedan seguir respirando. Su suegra es una de ellas.

A otros, como Juan Carlos J., les preocupa conseguir recursos para cubrir los altos costos de internación en el sector privado.

Después de varios días de búsqueda, este lunes Juan Carlos encontró espacio para internar a su familiar en una clínica privada de la capital; sin embargo, cuenta que para admitirlo le pidieron un depósito de Bs 10.000 como garantía y un pago de Bs 5.000 por día por la cama de terapia intensiva.

Juan Carlos contó que su familiar estuvo más de una semana recibiendo oxígeno en casa, pero como su cuadro se agravó fue imposible asistirlo en casa, por lo que tuvieron que llevarlo a una clínica, pues no encontraron espacio en los hospitales públicos. La familia logró conseguir dinero para cubrir la garantía y para comprar los medicamentos, pero ahora no saben de dónde sacar dinero para cubrir los gastos de internación. “Esto es muy angustiante, no hay espacio en el sector público y en la parte privada los costos son demasiado elevados”, indicaba ayer este hombre.

Mijael Jiménez también tuvo que conseguir oxígeno para que su madre continúe internada, ya que el oxígeno de la clínica se había agotado.

“Mi mamá necesita cuatro tubos de oxígeno al día. En la clínica nos dijeron que no tienen reserva, por lo que nos pidieron conseguir afuera”, contó desesperado Jiménez, quien tiene a su madre intubada por Covid-19 hace un mes.

El martes, un hombre que prefirió el anonimato, también buscaba oxígeno para su tía de 53 años, que está internada en una clínica de la ciudad. “En la clínica nos informaron que la empresa que les proveía de oxígeno les falló por la alta demanda y ahora somos los familiares los que debemos conseguir los cilindros”, se lamentó.

Sin embargo, no solo los familiares buscan el gas medicinal sino también personal médico. El martes entre los más de 200 vehículos que hacían fila en una fábrica por av. G77+ China estaban tres ambulancias de clínicas privadas que buscaban abastecerse. Desde uno de los vehículos en el que se leía clínica Montero, el conductor contó que, ante la escasez de oxígeno, las empresas proveedoras les informaron que les recortarían la cantidad de entregas del gas y ahora la clínica peregrina por el suministro.

La versión de las clínicas

En las clínicas aseguran que se ven obligados a pedir oxígeno a los familiares de pacientes porque sus proveedores les recortaron el suministro por la alta demanda.

Wellington Silva, desde la administración de la clínica Brasil informó que se les redujeron el cupo de oxígeno habitual y recurren a los familiares.

“Ocurre que las empresas proveedoras, por la alta demanda, nos limitan la provisión del oxígeno, pese a que tenemos varios pacientes críticos. Ya hicimos el reclamo y hasta ahora no dan solución. Ni la Alcaldía ni la Gobernación ni nadie nos ayuda”, lamentó.

Silva informó que viene atravesando esta situación desde hace 20 días y para paliar el desabastecimiento les piden a los familiares conseguir cilindros, mientras que ellos buscan por su lado otros proveedores.

“También fuimos a la fábrica a hacer fila y, pese a ser personal de una clínica, solo nos venden un cilindro”, dijo.

La clínica Montero, ubicada en el municipio del norte, también tuvo un recorte en el suministro.

El encargado del oxígeno de la clínica, Hugo Méndez, dijo que tuvieron que contratar personal específico para hacer fila en la empresa proveedora para garantizar el oxígeno a sus pacientes, incluso van en ambulancia para tratar de conseguir más cilindros

Sin embargo, no siempre consiguen, como ocurrió el martes cuando por más que estuvieron largas horas en la fila se quedaron sin el gas medicinal.

Ya el lunes, en la Clínica Médica Jesús es mi Pastor, del municipio de Yapacaní, estaban afectados por el desabastecimiento, por lo que pidieron a los familiares garantizar los cilindros.

Sobre esta situación, el director de Gestión Hospitalaria de la Gobernación cruceña, Edil Toledo, confirmó que la escasez de oxígeno en el departamento afecta más a las clínicas privadas y a las personas que reciben atención en casa. Ante esta situación, adelantó que realizarán inspecciones en los establecimientos privados.

Las autoridades del Sedes también anuncian inspecciones para verificar si los centros privados se están excediendo en el cobro por los servicios en terapia intensiva.

Por otro lado, para garantizar la provisión del gas a los hospitales públicos el Gobierno nacional aseguró que el fin de semana llegará una carga de oxígeno que abastecerá por al menos 20 días.

Ayer se logró el paso del oxígeno a través de la frontera con Argentina, donde un grupo de personas bloqueaban para exigir que el Gobierno interceda con su par de Argentina para la reapertura de la frontera.

La viceministra Promoción, Vigilancia Epidemiológica y Medicina Tradicional, María Renee Castro, indicó que “hemos llegado a un buen puerto, principalmente como Ministerio de Salud y decirle a la población que en las siguientes horas estará llegando a Tarija y luego otras regiones, oxígeno que es lo que más nos afligía”, añadió Castro.



En el Cambódromo se realizan cerca de 2.000 pruebas de antígeno



Coordinación entre alcaldes

Los alcaldes de Santa Cruz de la Sierra, Porongo, Cotoca, Montero, Minero y Colpa Bélgica se reunieron ayer para coordinar acciones en conjunto para responder a la pandemia. Se acordó enviar una nota al presidente de Estado, Luis Arce, para solicitar que se libere la importación de vacunas a fin de que se garantice el acceso de la población a la vacuna.

También se acordó unir esfuerzos para garantizar las pruebas de detección y los medicamentos a los afectados. De igual forma, el alcalde del municipio capitalino, Jhonny Fernández, se comprometió a que la planta de producción de oxígeno, que se prevé instalar, abastecerá no solo a los nosocomios de la capital, sino también a los municipios de la región metropolitana.

Cochabamba en cuarentena

Por otro lado, el Comité de Emergencia Departamental (COED) de Cochabamba decretó una cuarentena mixta por 7 días.

La restricción completa se realizará desde las 14:00 de hoy hasta el domingo 6 de junio. Las autoridades determinaron que este jueves se permita la circulación de las personas, desde las 05:00 hasta las 14:00, para el abastecimiento de productos de primera necesidad.

En tanto la circulación peatonal y vehicular, desde el lunes 7 de junio al jueves 10 de junio, será de 05:00 a 19:00. Las instituciones se volverán a reunir el próximo miércoles para evaluar el impacto de las restricciones.

De la misma forma, Tarija aplicará este domingo una cuarentena rígida por determinación del COED, que tras evaluar la situación epidemiológica optó por esta medida y descartó un confinamiento por cuatro días. La decisión se tomó considerando el pedido de sectores sociales que pidieron considerar la situación económica.

El alcalde del municipio cruceño anunció que la capital cruceña volverá a encapsularse este domingo, pero falta que sea aprobado en el COEM.