Desmienten en Ecuador préstamo de «municiones de guerra» a Bolivia

Juan Pérez Munguía / La Paz

Desde la administración del expresidente de Ecuador Lenín Moreno desmintieron ayer que en 2019 hayan prestado “munición de guerra” al gobierno transitorio de Jeanine Añez. Una fuente del gabinete del exmandatario, que pidió no ser identificada, en contacto con Página Siete afirmó que no se envió armamento letal a Bolivia.

Ayer, el ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo, sostuvo que de manera “extraoficial” se tiene la información de que Moreno envió “municiones de guerra” al país hace dos años. Aquello pasó presuntamente luego de que Añez asumiera la Presidencia tras los conflictos sociales entre noviembre y diciembre de ese año.

“Le puedo decir que eso (las declaraciones del ministro Del Castillo) está muy lejos de la verdad. Esa declaración es mentira. Es una noticia que está tratando de levantar el actual ministro boliviano”, afirmó la exautoridad ecuatoriana desde ese país.

Añadió que estas afirmaciones muestran “una disputa política interna (en Bolivia)” entre el oficialismo y la oposición boliviana. Agregó que al actual gobierno ecuatoriano tampoco le interesa ser parte de un “conflicto interno”, de otro país.

Actual subsecretaria

Por su parte, la actual subsecretaria de Relaciones Públicas de la Presidencia de Ecuador, Daniela Baquero, reveló a este medio que no se tiene información que en 2019 se hayan facilitado armas letales a la gestión de la expresidenta Añez.

Explicó que son “un gobierno nuevo” y que este supuesto hecho debe ser explicado por la exadministración de Moreno.

“No tenemos información al respecto, no podemos pronunciarnos porque no hemos sido parte del gobierno saliente. He consultado con varias personas y desconocen del tema”, aseveró Baquero desde Ecuador.

En mayo, el exministro Arturo Murillo fue aprehendido en Estados Unidos por la compra irregular de los gases lacrimógenos y según la Fiscalía, Murillo y cinco cómplices se repartieron 2,3 millones de dólares que salieron del sobreprecio de la compra.

Posteriormente, la exministra de Comunicación Roxana Lizárraga declaró que se hicieron “gestiones” con un “gobierno amigo”, sin hacer referencia a qué país, para la dotación de gases lacrimógenos.

Del Castillo sostuvo ayer que desde Ecuador no sólo se enviaron gases lacrimógenos, también “municiones de guerra”, según hizo conocer la autoridad en conferencia de prensa.

Pedido de devolución

Ayer se conoció una carta remitida supuestamente por el excomandante de la Policía de Ecuador Hernán Patricio Carrillo Rosero al exagregado de Defensa de la Embajada de Bolivia José Frías, en el que el primero pide la devolución del material “entregado en el mes de noviembre de 2019”, cuando se desató la crisis social.

La misiva está fechada en 27 de mayo de 2020. Carrillo fue posesionado en ese cargo policial en enero de 2020, según confirmó Página Siete.

En la carta, Carrillo le hace conocer a Frías el tipo de armamento que fue enviado a Bolivia y que consistió en 5.000 granadas de mano GL-30; 2.389 proyectiles de largo alcance calibre 37MM; 560 proyectiles de corto alcance calibre 37MM y 500 granadas de sonido y destello para exteriores, de acuerdo con el reporte oficial enviado supuestamente desde Ecuador.

La carta que Carrillo envió el 27 de mayo de 2020 tiene además la autorización del general Fernando Correa Gordillo, director nacional de Logística de la Policía en Ecuador.

La Policía en Bolivia investiga las cantidades reales del supuesto cargamento.