ENDE Andina denuncia pérdida millonaria; exgerente dice que las acusaciones son «ridículas»

El gerente general de ENDE Andina, Ronald Valdivia, denunció esta jornada que en esta empresa filial se ocasionó una pérdida de al menos 29 millones de bolivianos por la paralización de proyectos y «gastos innecesarios» durante la administración del gobierno de Jeanine Áñez, en 2020.

Valdivia acotó que se tomaron «malas» decisiones en la administración del exgerente de la empresa Gamal Serhan, quien fue designado por el exministro de Energías Rodrigo Guzmán. «Se ha generado un gasto innecesario de 3 millones de bolivianos por los malos manejos administrativos y 26 millones están en un proceso de investigación».

Explicó que la pérdida de 26 millones fue ocasionada por la suspensión del proyecto Ciclos Combinados en Planta Termoeléctrica Entre Ríos, cuya ejecución no debía ser detenida. «Pese a que estaba en conocimiento de no detener los proyectos en ejecución, aún con esa advertencia, (el exgerente Gamal Serhan) hace caso omiso y procede a la suspensión».

Añadió que la pérdida de 3 millones corresponde a gastos innecesarios como «contratación excesiva de personal, la contratación innecesaria de servicios de consultoría y la inobservancia de alguna reglamentación legal vigente».

«Actualmente, nos encontramos realizando todas las gestiones necesarias para garantizar la reactivación económica y la salud financiera de la empresa del sector».

SIGUIÓ INSTRUCCIONES

Enterado de las duras aseveraciones, Serhan salió al cruce y brindó su perspectiva de lo sucedido, aclarando que nunca se ha escapado en ninguno de los procesos que le han iniciado.

Expresó que la paralización del proyecto de Entre Ríos respondió a una instrucción emitida desde las autoridades actuales del Ministerio de Hidrocarburos, por lo que no procedió conforme a lo que «se le dio la gana». Llamó «jovencito» a Valdivia. «Yo suscribo la suspensión del proyecto de Entre Ríos a partir de una nota enviada el 17 de noviembre por el actual Ministro de Hidrocarburos y Energía. En esta nota, establece con claridad diciendo que se debe dar continuidad a las operaciones, dejando los proyectos de magnitud para una evaluación posterior de las nuevas autoridades. A partir de esta nota, recibo otra de la gerencia de filiales de ENDE Corporación, donde me instruyen hacer caso. Es por eso que se suscribe, el 27 de noviembre, la suspensión temporal del proyecto de Entre Ríos, no es porque a mí me da la gana».

«Me da pena cómo lo mandan a un chico sin saber nada del marco legal y técnico», refirió, respecto a Valdivia.