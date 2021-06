Hasta la fecha, Rusia entregó el 14% de las vacunas contratadas por Bolivia

Luis Escobar / La Paz

En diciembre, el Gobierno de Bolivia suscribió un contrato con el Fondo Ruso de Inversiones para la provisión de 5,2 millones de vacunas Sputnik V que debían llegar hasta mayo en tres partidas distintas. Hasta la fecha, Rusia cumplió con el 14% de las dosis comprometidas; además, tiene problemas en la provisión del segundo componente. Sin embargo, el Gobierno garantizó el arribo de la segunda dosis de este laboratorio para julio e indicó que en un último caso se utilizaría otra marca.

Según el cronograma que se suscribió el 28 de diciembre, en marzo de este año tenía que llegar la primera remesa de 1,7 millones de dosis. En abril y mayo se esperaban lotes con cantidades similares hasta completar los 5,2 millones. Pero, hasta la fecha, Bolivia sólo recibió 735 mil primeras dosis y 10.000 segundas dosis porque ese país da prioridad a la inmunización de sus ciudadanos ante el incremento de contagios de coronavirus.

Las primeras 225 mil dosis de la vacuna rusa llegaron al país entre el 14 y el 20 de abril para comenzar con la inmunización a personas mayores de 60 años. Quedan menos de tres semanas para la aplicación de las segundas dosis de este lote.

El Gobierno boliviano continúa las gestiones con Rusia para traer las 225 mil segundas dosis y conseguir más lotes del primer componente, según el viceministro de Comercio Exterior, Benjamín Blanco.

“Tenemos previsto el arribo de las segundas dosis de las vacunas Sputnik V para julio y está programada la entrega de 225 mil”, aseguró Blanco y sostuvo que negocian la llegada de lotes de la primera dosis del laboratorio ruso.

El viceministro explicó que en los próximos días, el Gobierno anunciará la fecha exacta. “Las primeras dosis nos han llegado al país el 10 de abril y tendríamos hasta el 10 de julio para empezar a distribuir las segundas dosis a los centros de salud porque son 90 días entre la primera y la segunda”, sostuvo.

En los últimos días, el viceministro de Gestión del Sistema Sanitario, Álvaro Terrazas, abrió la posibilidad de utilizar otra vacuna para completar el cuadro de inmunización.

“No es algo que el Gobierno vaya a hacer o ha tomado la decisión, pero diferentes gobiernos han empezado a aplicar (segunda dosis de otro laboratorio) ante la carencia de vacunas. Así completaron el esquema con otro tipo de vacunas”, dijo la autoridad.

Para la administración de la segunda dosis, Guillermo Cuentas, exministro de Salud, afirmó que cualquier vacuna puede ser compatible con la Sputnik V.

“Hay dos vacunas que se elaboraron usando vectores de otros virus. La primera de ellas es la Sputnik V que empleó como transportador a un adenovirus que es una gripe frecuente en todas partes del mundo. Ese virus estaba inactivado y le incluyeron una proteína de AD-26 del coronavirus”, explicó Cuentas.

“Para la segunda dosis usaron el adenovirus, pero le colocaron la proteína ‘S’ que es la AD-5. De esta forma, con la primera dosis, tienes el AD-26 que estimula la creación de anticuerpos. La vacuna Oxford-AstraZeneca usó el mismo adenovirus y colocó las dos proteínas en ese vector. Con ese mismo principio, puedo tranquilamente usar otra vacuna y sin ningún problema”, dijo.

Para el especialista, todas las vacunas tienen un objetivo que es hacer que el organismo genere anticuerpos y las más compatibles entre sí son la Sputnik V y AstraZeneca, pero eso no significa que inoculantes de cualquier laboratorio se puedan usar como segunda dosis.

“En Europa, las personas pueden escoger cuál será su segunda dosis: si la AstraZeneca o Pfizer. Por tanto, es posible combinarlas desde el punto de vista clínico porque tienen el objetivo de generar anticuerpos que nos puedan proteger de la covid”, añadió.

La responsable del Programa Ampliado de Inmunización (PAI) del Sedes de La Paz, Peggy Ibáñez, coincidió en que las vacunas son compatibles entre sí, pero esperarán una instrucción del Gobierno. “No tenemos conocimiento oficial de que se vaya a suministrar la segunda vacuna de otro laboratorio, pero sabemos que en otros países realizan (esta acción). Esperamos un instructivo de parte del Ministerio de Salud para luego vacunar con las dosis que ellos nos indiquen. Pero, por el momento, no hay nada escrito”, sostuvo.

Ibáñez prefirió no recomendar una determinada vacuna como complemento para la Sputnik V. “Por el momento no tenemos datos sobre la compatibilidad de las vacunas y no podemos decir con cuál de ellas se podría completar el esquema de inmunización de las personas. El Gobierno sabrá -con base en los informes de las empresas farmacéuticas- para elegir la combinación adecuada”, dijo.

El viceministro dijo el fin de semana que con la segunda dosis de las vacunas se consigue la inmunidad requerida para evitar casos graves. “No nos debemos sentir seguros con la primera dosi, la primera dosis es parte del proceso de inmunización. Recién cuando recibimos la segunda dosis, 15 días después de eso, desarrollamos un nivel de anticuerpos lo suficientemente elevado, alto y óptimo para tener las defensas necesarias para afrontar la enfermedad”, declaró.

La autoridad instó a la gente a acudir a los centros de vacunación para recibir el segundo componente e indicó que las reacciones son leves, como dolores en la región donde ocurrió el pinchazo, dolor muscular, cefaleas, sueño, fatiga y cansancio.

“Es una reacción positiva porque nuestro organismo está generando una respuesta para poder formar estos anticuerpos, para que en el futuro, una vez que ingrese la enfermedad, los anticuerpos puedan detectarlo a tiempo”, sostuvo Terrazas.

Los contratos incumplidos y las nuevas negociaciones de Bolivia