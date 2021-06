Mesa lamenta haber usado políticamente la palabra “autismo” al referirse a Arce

El expresidente reconoce que no debió usar de forma despectiva el término. La Defensoría del Pueblo rechazó que se refiriera a esa condición mental para hablar del jefe de Estado

Carlos Mesa lamentó este viernes haber usado políticamente el término “autismo” para referirse al presidente Luis Arce y reconoció que eso pudo generar sensibilidades en padres que tienen a hijos con esa condición



El jefe de Comunidad Ciudadana, durante una entrevista, afirmó: “El país está muy mal, porque tenemos un Presidente que está en modo, lo que llamaríamos autismo; tiene dificultades de comunicación con el país”. Ante las reacciones negativas, mediante su cuenta en Twitter, el expresidente sostuvo que entiende que “esa analogía afectó la sensibilidad de padres de personas que tienen esa condición. Lamento el efecto generado y hago mías sus recomendaciones”. El tuit:

El pasado 23/06 en una entrevista, hice un comentario político en el que usé la palabra autismo. Entiendo que esa analogía afectó la sensibilidad de padres de personas que tienen esa condición. Lamento el efecto generado y hago mías sus recomendaciones. — Carlos D. Mesa Gisbert (@carlosdmesag) June 25, 2021

Mediante un comunicado, la Defensoría del Pueblo, deploró “que el término autismo sea utilizado de una forma negativa, despectiva, de inferioridad, ofensiva e irresponsable, pues el autismo no es una enfermedad, no es un insulto, no es una condición de vergüenza; más al contrario es una condición humana que forma parte de la diversidad social”.

Mientras que la Red Boliviana de Padres de Personas con Autismo instó este viernes al jefe de Comunidad Ciudadana a emitir una disculpa pública tras haber utilizado la palabra autismo para descalificar a otra persona.