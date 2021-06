Once ministros recibieron la vacuna; Choquehuanca no se inmunizó contra el Covid-19

Un poco más de la mitad del gabinete de Luis Arce accedió a la vacuna contra el coronavirus. Son once ministros que recibieron los inmunizadores, dos que no pueden vacunarse por ser menores de 40 años, cuatro que no tienen datos y una autoridad que no fue a un punto inoculación. Al presidente Luis Arce le aplicaron la primera dosis de la Sputnik V y el vicepresidente David Choquehuanca no recibió la vacuna.

Los ministros que recibieron la vacuna son: Rogelio Mayta, de Relaciones Exteriores, recibió la primera dosis de la Sputnik V el 10 de junio y su segunda debe ser aplicada el 8 de septiembre; Edmundo Novillo, titular de Defensa, fue vacunado también con la Sputnik V el 14 de mayo y su segunda dosis debe aplicarse el 12 de agosto en el hospital militar de La Paz; Édgar Montaño, de Obras Públicas, también se le aplicó la vacuna rusa el 10 de junio y su segunda dosis es el 8 de septiembre; Iván Lima, titular de Justicia, fue vacunado con la Sputnik V el 31 de mayo y recibirá su segunda aplicación el 29 de agosto.

EL DEBER recogió los datos del Registro Nominal de Vacunación Electrónica (RNVE). Los otros ministros de Estado vacunados son Jeyson Auza, de Salud; Remmy Gonzáles Atila, de Desarrollo Rural; Adrián Quelca Tarqui, de Educación; Juan Santos Cruz, de Medio Ambiente y Agua; Nestor Huanca Chura, de Desarrollo Productivo; Franklin Molina Ortiz, de Hidrocarburos; y Marcelo Montenegro Gómez, de Economía. Estas últimas autoridades no son visibles en el sistema, pero accedieron a puntos de vacunación en la ciudad de La Paz porque iniciaron un trámite de pre registro de inmunización.

La ministra de la Presidencia, María Nela Prada, no fue vacunada a pesar de que es parte del grupo de población vacunable, ya que nació en 1980. La autoridad no está en el registro de vacunación. Mientras que el ministro de Gobierno, Eduardo Del Castillo Del Carpio, no accedió a los inmunizadores por ser menor de 40 años. Nació en 1988.

Sin registro

Los ministros de Estado que no tienen registro ni pre registro son Sabina Orellana, de Culturas y Turismo; Verónica Navia, de Trabajo; Ramiro Villavicencio, de Minería; y Felima Mendoza, de Planificación del Desarrollo.

El presidente Luis Arce recibió la primera dosis de Sputnik V el 24 de mayo y tiene previsto recibir su segunda dosis en agosto. Mientras que el vicepresidente David Choquehuanca no fue vacunado a pesar de ser mayor de 40 años.

Los ministros de Estado reciben las dosis en diferentes puntos de vacunación en la ciudad de La Paz y por lo general se les inmuniza con la Sputnik V. Al respecto, la viceministra de Promoción, Vigilancia Epidemiológica y Medicina Tradicional, María Renee Castro, explicó que las autoridades y funcionarios de cualquier nivel del Estado deben respetar el cronograma de vacunación, que por ahora está para mayores de 40 años.

“Los Sedes tienen que verificar que se dé cumplimiento, somos tajantes, tenemos un plan de vacunación, que tiene un cronograma. No porque se nos ocurra, sino que responde a datos y metas que debemos cumplir, no es posible que exista seguridad social que pretenda cambiar y vacunar a otro rango de edad, no es posible aquello”, informó Castro.

El Gobierno habilitó el registro de personas vacunadas contra el Covid-19 con el objetivo de que la información sea pública, agregó Castro, quien insistió que no existe ninguna instrucción para que funcionarios públicos y autoridades sean vacunados fuera del rango de edad.

El Gobierno aseguró que no existe pausa en el proceso de inmunización. De acuerdo a los datos del Ministerio de Salud, de las vacunas distribuidas para las primeras dosis, se utilizó el 85%, por lo que existen más de 200.000 para continuar con la vacunación masiva, sin considerar las últimas 100.000 dosis de Sputnik V que llegaron a suelo nacional.

Según el ministro Auza, con la llegada de las 100.000 dosis de la vacuna rusa, Bolivia recibió 2.765.430 inmunizadores, sin considerar las 150.000 vacunas AstraZeneca donadas por México. La autoridad recalcó que el plan de vacunación no se paralizará hasta que llegue el millón de inoculadores Sinopharm, previsto para el 23 de junio.

Así, Auza garantizó que se aplicarán las segundas dosis de Sputnik V que están previstas para estas siguientes semanas. “Quiero ser categóricamente claro, nosotros vamos a garantizar la administración de la segunda dosis de la Sputnik V, esta se va a aplicar como lo ha establecido la normativa en el día 90”, dijo.

Por su parte, el viceministro de Comercio Exterior, Benjamín Blanco, detalló que el millón de vacunas Sinopharm que llegarán el 23 de junio serán distribuidas de acuerdo a la cantidad de vacunas utilizadas en las regiones.

“No tiene sentido entregar vacunas a departamentos que tienen una cantidad importante, entonces ese es uno de los criterios que se va a seguir”, resaltó Blanco.

Hasta ayer, en Bolivia se aplicaron 2.117.222 vacunas entre la primera y segunda dosis de los inmunizadores Sputnik V, AstraZeneca, Sinopharm y Pfizer.