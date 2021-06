Oriente Petrolero no volvió a los entrenamientos por falta de pago

Oriente Petrolero tenía previsto volver a las prácticas el miércoles 2 de junio, pero debido a que el directorio adeuda dos sueldos y medio, el plantel de jugadores decidió no reiniciar las labores mientras no se les pague al menos un salario completo.

La semana pasada, desde el club se informó que la vuelta al trabajo se postergaba para el lunes 7 de junio, debido a que la sede de San Antonio iba a ser sometida a una rigurosa fumigación, lo cual desmintieron los jugadores.

“El miércoles no volvimos a los entrenamientos porque no nos pagaron el sueldo que nos tienen prometido, por eso todo quedó para este lunes, pero al no habernos cumplido otra vez, nos hemos visto obligados a seguir con nuestra medida de presión”, dijo a DIEZ uno de los jugadores que no quiso ser identificado.

Otra fuente agregó que a los jugadores que ya militaron la temporada pasada en el club se les adeuda dos sueldos más.