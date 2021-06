Papa Francisco nombra a monseñor Iván Vargas Galarza nuevo Obispo Auxiliar de Cochabamba

Fuente: lostiempos.com

El papa Francisco nombró al monseñor Iván Vargas Galarza como nuevo Obispo Auxiliar de Cochabamba. Hasta la fecha, Vargas se desempeñaba como párroco de San Ildefonso a Quillacollo y Rector del Santuario Arquidiocesano Vírgen María de Urkupiña.

“Yo padre Iván Vargas, me siento muy agradecido a Dios, porque siempre me sentí bendecido y favorecido por Él. En 24 años de sacerdote, nunca me imaginé que había ojos puestos en mi humilde persona para concederme esta gracia divina de llegar a ser obispo”, indicó monseñor Vargas, citado por una nota de prensa del Vaticano.

Vargas nació el 14 de diciembre de 1968 en Cochabamba. Fue ordenado sacerdote el 10 de mayo de 1997 para la misma Arquidiócesis.