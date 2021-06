Pep Guardiola opinó quién es el mejor entrenador para este momento del Barcelona

El técnico del Manchester City es el principal objetivo de la dirigencia de Joan Laporta, sin embargo optó por respetar su contrato en el conjunto inglés y no volverá al club catalán

Guardiola tiene dos años más de contrato en el Manchester City (Reuters)





Fuente: infobae.com

Luego de semanas de incertidumbre Joan Laporta, presidente del Barcelona, confirmó que Ronald Koeman seguirá siendo el entrenador del primer equipo y cumplirá el contrato que firmó con la directiva anterior encabezada por Josep Maria Baertomeu. Pese a esto, el mandamás del club ha expresado que su sueño es convencer a Pep Guardiola de volver, pese a que este continuará en el Manchester City.

En este contexto, el propio Guardiola habló por estas horas en el marco de un torneo de golf que se celebra en Mallorca y del que participan varios ex jugadores. Justamente por este evento tuvo la posibilidad de reunirse con Koeman y compartir una comida en donde recordaron viejos tiempos en donde compartieron vestuario en su época de jugadores.

El español, campeón de la última Premier League con el City, habló ante la prensa, que apuntó todas sus preguntas a la situación del Barcelona. En este sentido, primero le anticipó a los aficionados que deben estar felices por dos de las incorporaciones conseguidas hasta el momento, Sergio Agüero y Eric García: “Son dos grandes fichajes, aciertos totales. El Kun es un goleador, y con Eric ya le dije a Koeman que ha hecho un fichaje espectacular. Es una joya de chico. Es muy inteligente. Será uno de los capitanes de la próxima década”. Pep conoce a ambos porque justamente los dirigió hasta mayo en el conjunto de Manchester.

Guardiola adelantó que Agüero es un gran fichaje para el Barcelona (Reuters)

Con respecto a la situación del neerlandés, comentó: “Soy amigo suyo. Los entrenadores estamos debilitados cuando no ganamos y reforzados cuando ganamos. He estado en tres clubs diferentes, pero nada es comparable a un Barça o un Madrid, donde la repercusión es mucho más grande, donde todo es más difícil de controlar privadamente. Esto lo he comentado con Ronald, estamos expuestos a esto, si no quieres esto, no te dediques, pero él es fuerte y tiene mucha experiencia. Es el entrenador ideal para la próxima temporada. Estoy muy contento y el presidente está convencido. Ha sido un año difícil para todo el mundo, y Ronald se merece un año más, con gente en el estadio. Además, los segundos años siempre son mejores”.

Con respecto al rendimiento del cuadro azulgrana en la temporada, se limitó a decir que “en algunas épocas del año, el equipo ha jugado muy bien, de los que mejor juego han tenido en España. En La Liga, ha caído al final cuando lo tenía cerca, pero ganó la Copa”.

Además, fue consultado por el anuncio de Carlo Ancelotti en el Real Madrid, quien tendrá una segunda etapa en el cuadro blanco y llega para reemplazar a Zinedine Zidane. “Tengo muy buena relación con Carlo, y es un mánager excepcional. Más allá de que su intuición táctica que es muy inteligente, su gestión como ser humano es genial, estoy muy contento por él”, afirmó.

Guardiola se expresó feliz de su presente en el Manchester City, club con el que llegó hace semanas a la final de Champions League por primera vez en la historia, aunque se quedó con las ganas de festejar tras caer 1-0 frente al Chelsea en la gran final disputada en Portugal. Pese a esto, el ex técnico del Bayern Múnich confía en mejorar para poder alcanzar la gloria máxima en 2022.