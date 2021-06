Ricky Martin hizo una profunda reflexión en el Día Internacional del Orgullo

El cantante contó que mucha gente dejó de seguirlo en sus redes sociales después de haber publicado unas fotos con su marido, Jwan Yosef. “El mensaje que hay detrás de esa decisión me ha provocado el mismo sentimiento que tuve hace años antes de compartir mi orientación sexual”, dijo

Fuente: infobae.com

Este lunes se celebra, en todo el mundo, el Día Internacional del Orgullo. Lo que se recuerda cada 28 de junio tiene que ver con lo que sucedió durante los disturbios de Stonewall de 1969, donde por primera vez la comunidad LGBTIQ+ se reveló para luchar por sus derechos. Y esta conmemoración tiene como fin reafirmar el sentimiento de estima sobre las identidades y orientaciones sexuales y de género, tradicionalmente marginadas y reprimidas, además de generar conciencia y visibilizar su presencia en la sociedad junto a sus correspondientes reclamos.

Los mensajes y saludos se multiplicaron en todas las redes sociales, pero uno de los más sentidos fue el que publicó Ricky Martin en su cuenta de Instagram. Allí, el cantante habló de sus sentimientos a partir de un hecho personal que le tocó atravesar recientemente. “Pausa… hoy quiero hablarles desde mi lado más vulnerable. Hace una semana, subí unas fotos junto a mi esposo para una edición especial de la revista CAP 74 024. Para ambos fue una experiencia maravillosa y una manera de celebrar nuestro orgullo”, comenzó relatando el cantante boricua.

“Lo que no me esperaba, sobre todo después de todo el trabajo que se ha hecho durante tantos años, es que un gran número de personas decidieron dejar de seguirnos o comentar de manera despectiva. Claro está, no es el número de seguidores lo que me preocupa, es el mensaje qué hay detrás de su decisión lo que me ha provocado el mismo sentimiento que tuve hace años antes de compartir públicamente sobre mi orientación sexual. Ese mismo miedo que me paralizaba, me atormentaba y no me dejaba ser”, describió respecto a la reacción que tuvieron algunos frente a las imágenes que había posteado junto a Jwan Yosef, el artista plástico con el que se casó en 2017.

El posteo con el que Ricky Martin celebró el Día Internacional del Orgullo en su Instagram (Foto: Instagram @rickymartin)

“Hoy veo las fotos y lo que siento es una paz plena de poder celebrar a mi familia como se merecen, por todo lo alto. A celebrarme tal y cómo soy, sin importar el que dirán”, aseguró el intérprete de María, Fuego de noche, nieve de día y Livin’ La Vida Loca, entre otros éxitos. Y agregó: “Y ese miedo del que acabo de hablar, ya no me paraliza; por el contrario, me da mucha más fuerza y me empuja a seguir trabajando por el bienestar de millones de personas que sufren todos los días a causa de la falta de aceptación”.

Enseguida, Ricky se mostró esperanzado de que, finalmente, estos hechos de discriminación dejen de existir. “ Lo más que deseo en esta vida es que todos podamos sentirnos libres, orgullosos de nosotros mismos, felices, que seamos amados, respetados y aceptados . Que podamos expresarnos cómo nos nace sin tener represalias o ser castigados”, dijo.

La foto de Ricky Martin junto a su marido para una revista italiana (Foto: Instagram @cap74024)

Y cerró su reflexión diciendo : “No es justo seguir perdiendo valiosas vidas por culpa de los prejuicios y la falta de educación. A todos aquellos que se sienten perdidos o no valorados por ser quienes son y quieren ser, no están solos, hay una gran comunidad que los espera con los brazos abiertos. Valen muchísimo, no lo olviden por favor”.

A poco de haberse casado con Yosef, Ricky había contado cómo había sido el enlace: “Intercambiamos votos y juramos todo. Firmamos todos los papeles que necesitamos, acuerdos prenupciales incluidos. Ya no puedo llamarlo novio. Es mi esposo. Es mi hombre. Es asombroso lo que nos pasa”. La pareja, que comenzó a salir en 2016, había anunciado su compromiso tiempo antes en el programa de la comediante Ellen DeGeneres.