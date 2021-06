Santa Cruz: Hombre critica trabas para sentar denuncia luego de que su vecino intentara dispararle

Fuente: Unitel

Leonardo Gil

Un sujeto en aparente estado de ebriedad, fue arrestado por la Policía la noche del miércoles, tras ser acusado por intentar matar a su vecino utilizando un arma de fuego en un hecho ocurrido en la zona de Los Lotes, en Santa Cruz.

Según el denunciante, caminaba hacia una tienda cuando se escucharon al menos cuatro disparos, de los cuales, dos estaban apuntados hacia él.

“Fui a comprar a la venta de mí mismo barrio, de la misma calle donde yo vivo, y el tipo, yo no lo vi, pero de repente escuché como un arma que no sale el tiro, y me di la vuelta, y él (el acusado) me apuntó con el arma y empezó a gritar “que yo mato a cualquiera”, y otro tiro hizo y yo corrí hasta mi auto, y ahí salieron los otros dos tiros”, relató el afectado. Según los vecinos de la zona, el sujeto ebrio sería policía.

Por su parte, la víctima llevaba al menos cuatro horas intentando poner la denuncia y no tenía éxito, llegando hasta la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCC) donde tampoco fue atendido.

“Lo llevaron a Los Lotes, de ahí a la Fiscalía de la Monseñor, de allá acá (a la FELCC), quiero declarar, porque el tipo casi me mata, pero me dicen ¡espere, espere! Y me botan de aquí”, agregó.

Aún no se conoce un informe oficial por parte de la Policía, por lo que se aguardará a que se pronuncien sobre el tema en las próximas horas.