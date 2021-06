Tom Welling y Michael Rosenbaum continuarán la historia de Superman con una serie animada

El actor Tom Welling ha anunciado que él y Michael Rosenbaum está preparando una secuela animada de ‘Smallville’ en la que retomarán los personajes que interpretaron en la serie emitida entre 2001 y 2011 por el canal The CW.

La inesperada noticia ha llegado desde un vídeo de Welling grabado en Cameo en el que comentaba: «Michael Rosenbaum y yo estamos trabajando en una serie animada que traerá de vuelta a esos personajes, y usará a tantos miembros originales del reparto como sea posible«. Lo que no ha aclarado es si ya tienen un hogar para la serie o se trata de uno de esos proyectos que podría quedarse en nada.

Lo curioso es que la serie ya tuvo una temporada 11 pero en formato cómic, en la cual incluso llegó a hacer acto de presencia el mismísimo Batman. No obstante, se desconoce si este proyecto se basa en ese cómic o si contará una historia completamente original que ignore los hechos narrados allí.

TOM WELLING IS BACK AS SUPERMAN FOR A SMALLVILLE ANIMATED SERIES….SOMEBODY SAAAAAAAVE MEpic.twitter.com/cQbgkTjIHB

— BLURAYANGEL (@blurayangel) June 24, 2021