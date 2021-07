Abogado espera libertad de Schlink y dice que le destruyeron la vida

“No le han cambiado la vida, le han destruido la vida a Carlos Schlink. Imagínese usted, comenzando su matrimonio, es un drama humano. Ojalá se recupere. Hay que ponderar la actitud de la Uagrm y de otras instituciones cruceñas que se pronunciaron y otras que no. Dios nos salve de estar en estas”, dijo este domingo a Asuntos Centrales Luis Fernando Rivero Landívar, abogado defensor del economista cruceño detenido el 28 de junio y enviado a la cárcel de San Pedro por el caso del crédito del FMI a Bolivia en el gobierno de Jeanine Añez.

Fuente: Asuntos Centrales

El jurista destacó que el ministro de Justicia haya declarado que Schlink no debería estar ahora detenido e informó que el viernes pasado se pidió la cesación de la detención, esperándose para este martes una audiencia en la que el juez debería disponer su libertad. “Está preso en San Pedro hace 20 días. ¿Quién le devuelve esos días? Lo que dice el ministro Iván Lima, es parcialmente verdad y parcialmente mentira. Él es el propulsor de la proposición acusatoria contra la expresidenta Añez y los exministros, de la causa radicada en Sucre por el caso FMI, que tiene el estatus de caso de corte. No creo que el ministro desconozca que posteriormente la Fiscalía inició otro proceso ordinario sobre el mismo caso en La Paz a Schlink, al exministro de Economía y a exdirectores del BCB. No puede haber dos investigaciones paralelas del mismo caso. El ministro Lima es un abogado con experiencia y sabe que el caso de La Paz se va a caer. La detención de Schlink es mínimamente torpe y abusiva”, sostuvo.

Cuestionó al juez del caso que sigue insistiendo en pedir un certificado de trabajo de Schlink, cuando existe una resolución del rectorado de la Uagrm que indica que es catedrático a tiempo completo, desde hace más de 10 años y en forma indefinida.

“El fiscal no se puede hacer el de la vista gorda en este caso y negar la investigación en dos instancias distintas. ¿Cuál es el motivo para tenerlo preso si es un técnico? No estamos pidiendo indulgencia, sino debido proceso”, agregó el abogado.