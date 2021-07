Ante poco interés por vacunación, autoridades analizan incentivos y que sea obligatoria

En El Alto se analiza una «rebajita tributaria».

Fuente: ANF

Ante la falta de interés de la población y poca afluencia para inmunizarse contra el coronavirus (Covid-19), las autoridades de distintas regiones del país analizan que la vacunación sea obligatoria y otros plantean incentivos para alcanzar el interés de las personas.

En La Paz, el alcalde Iván Arias anunció este jueves que gestionará con el sector del autotransporte la rebaja de pasajes el domingo 11 de julio, día de vacunación masiva por “La Paz y la vida”, para que la gente acuda de manera masiva a los puntos de inoculación.

“A ver si nos aceptan (los transportistas) porque hay cosas bonitas”, afirmó el alcalde y anunció que con base a esa propuesta, dialogará con el sector del transporte para lograr la rebaja de pasajes por ese día.

La secretaria municipal de Salud y Deportes, Cecilia Vargas, consideró que el día masivo de vacunación es el día “D” para los paceños y que a la propuesta de bajar el pasaje del transporte a la mitad, habría que sumarle el establecimiento de paradas fijas en los centros de vacunación para que la ciudadanía solo salga el domingo a vacunarse.

“La idea es que solo nos preocupemos por la vacunación, nada de reuniones y de salir a eventos, que la gente vaya, se vacune y vuelva a su casa, cobre la mitad de pasaje si va a un centro, con paradas solo en los centros de vacunación”, dijo Vargas.

Vargas afirmó que se prevé vacunar a más de 20.000 personas el 11 de julio porque hasta la fecha el promedio de personas vacunadas por día es de 7.000 a 8.000.

Arias señaló que ante el anuncio del Gobierno de comprar ocho millones de vacunas ya no se requiere gastar dinero en la adquisición de más dosis.

“Si el Gobierno va a comprar vacunas, está adquiriendo ocho millones de vacunas, ya no gastemos tiempo en la compra de vacunas, sentemos las bases para poder vacunar masivamente”, agregó Arias en su programa radial “La Paz en paz”.

También destacó los incentivos que dan varios restaurantes de la ciudad de La Paz para la vacunación masiva anticovid, como descuentos en comida o aperitivos a los comensales que presenten el certificado de inoculación.

La alcaldesa de la ciudad de El Alto, Eva Copa, anunció que se buscan mecanismos para incentivar a la población de esa ciudad a que se vacunen contra el Covid-19.

“Lo que estamos analizando es ver incentivos para la vacunación, lamentablemente este tema de los grupos antivacunas en las redes sociales está desvirtuando la vacuna, nos está causando estos problemas. La Dirección de Economía está viendo este tema, queremos ver un plan estratégico en temas de impuestos, la rebajita tributaria y podemos ver la posibilidad de darles un adicional a los ciudadanos que se vayan a vacunar”, dijo.

Cochabamba

El Sedes de Cochabamba analiza pedir un certificado para trámites debido al descenso significativo de asistencia de personas mayores a los 30 años en los puntos de vacunación masiva. La aplicación diaria bajó de más de 2 mil a menos de 700 personas, según reportó el diario Los Tiempos.

El jefe de Epidemiología del Sedes, Yercin Mamani, remarcó que las personas que no quieren vacunarse pueden firmar el formulario de rechazo que está en la página web del Ministerio de Salud de Bolivia.

“Personas no vacunadas tienen probabilidad de contagiarse y contagiar a otras en el caso de enfermar. El certificado de rechazo establece que esa persona no quiere vacunarse y por ende se responsabiliza del cuidado de su salud, es decir, que tiene que cuidarse mucho más para no caer en la enfermedad”, explicó.

En tanto, la Asamblea Legislativa Departamental (ALD) de Cochabamba analiza la viabilidad de una norma para obligar a los funcionarios públicos a vacunarse, explicó el asambleísta Sergio de la Zerda (MAS).

“Con eso nosotros podremos saber cuántas personas no quieren vacunarse y así utilizar esas dosis en la población que sí quiere”, dijo Mamani.

Sucre

El rector de la universidad de San Francisco Xavier de Chuquisaca, Sergio Padilla, planteó la posibilidad de exigir el certificado de vacunación a estudiantes y docentes para los trámites internos de la institución y el retorno a las clases presenciales.

Por otro lado, el alcalde de Sucre, Enrique Leaño, dijo que con el objetivo de impulsar la vacunación masiva en ese municipio, el personal de mercados, restaurantes, licorerías, librerías y todas aquellas actividades que interactúan con clientes y el público, están obligados a presentar su carnet de vacunación anticovid.

“Toda actividad comercial está en la obligación de tener carnet vacunación para poder trabajar”, dijo.

Aseveró que se debe implementar medidas coercitivas, no por las personas que no desean vacunarse, sino por aquellas que portan el virus y “podrían contagiar”.