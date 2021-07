Así se puede romper tu Gmail si te quedas sin espacio por culpa de Google fotos: cómo evitarlo

Google ofrece a sus usarios 15 gigabytes de espacio de almacenamiento gratuito. El espacio de almacenamiento se comparte entre varios productos de Google, como Google Mail (GMail), Google Photos y Google Drive. Los clientes que llevan mucho tiempo con Google pueden haber recibido almacenamiento adicional permanente en algunas ocasiones, pero la mayoría se queda con 15 Gigabytes.

El almacenamiento puede llenarse rápidamente, sobre todo debido a los cambios con Google Fotos que desde el 1 de junio ya no es gratis e ilimitado como era antes.

No es raro que los clientes de Google utilicen varios productos de la empresa, por ejemplo, un teléfono inteligente o una tableta Android y una cuenta de Gmail, que los clientes pueden crear convenientemente cuando configuran sus dispositivos Android.

Qué sucede si te quedas sin almacenamiento

Eso sí, recuerda que las fotos y vídeos subidos antes del 1 de junio de 2021 no cuentan para el límite de almacenamiento. Si se te llenan estos servicios y te quedas sin almacenamiento su uso se restringe.

Dado que el almacenamiento se comparte entre varios servicios de Google, quedarse sin almacenamiento afecta a Gmail, Drive y Fotos. En el servidor de correo dejas de poder enviar o recibir nuevos correos.

En el Drive dejas de poder sincronizar los archivos nuevos que subes en tu móvil unido a tu cuenta de Google y tampoco funcionan las subidas de archivos. No se pueden crear otros nuevos. En Google Fotos quiere decir que tus fotos no se suben a tu cuenta por lo que no quedan guardadas con este respaldo.

Opciones para resolver los problemas causados por la falta de espacio

Estas son las opciones para resolver los problemas causados por el espacio de almacenamiento de Google al llegar al límite:

Elimina las fotos, los vídeos, los archivos y otros contenidos de los productos de Google mediante los sitios web de estos productos, por ejemplo, el sitio de Google Fotos.

Haz una copia de seguridad de los archivos antes de eliminarlos , lo que puedes hacer mediante la herramienta de eliminación de Google.

, lo que puedes hacer mediante la herramienta de eliminación de Google. Deshazte de los correos electrónicos que no necesitas . Aquí unas ideas para hacer una gran limpieza.

. Aquí unas ideas para hacer una gran limpieza. Puedes suscribirte a un plan de almacenamiento para aumentar su almacenamiento.

Cómo liberar espacio de Google Drive

Para liberar espacio en Google Drive, hay cuatro ideas:

Limpia archivos antiguos . Puedes ir directamente a los archivos que más tiempo hace que no abres. Si hay documentos, imágenes y demás que hace tiempo que no utilizas, cabe la posibilidad de que no sean de tu interés. Si quieres conocer cuáles son los archivos en tu Drive que hace mucho que no ves, vete a «Mi unidad». Normalmente ahí te enseñan los últimos archivos a los que has accedido. Escoge los abiertos última vez por ti.

. Puedes ir directamente a los archivos que más tiempo hace que no abres. Si hay documentos, imágenes y demás que hace tiempo que no utilizas, cabe la posibilidad de que no sean de tu interés. Si quieres conocer cuáles son los archivos en tu Drive que hace mucho que no ves, vete a «Mi unidad». Normalmente ahí te enseñan los últimos archivos a los que has accedido. Escoge los abiertos última vez por ti. Elimina los más pesados. Otra opción que tienes es buscar cuáles son los archivos que más pesan y espacio te están ocupando y valorar si te merece la pena matenerlos en tu Drive. Para ir a los archivos más pesados tienes que escoger que la vista de tus documentos sea de modo lineal. Hay dos formas para conocer cuáles son tus archivos que más ocupan. Por un lado puedes simplemente acceder a este enlace: https://drive.google.com/drive/quota?hl=es.

