Atlético Bermejo gana y acecha el primer lugar del torneo de la ATF

García Ágreda se mantiene como puntero del torneo, pero Senac y Bermejo le respiran en la nuca al cuadro de Las Panosas.
Fuente: https://elpais.bo
Atlético Bermejo ganó 3-0 a Ciclón y gracias a esa victoria el cuadro azucarero se pone a un punto de García Ágreda, que con 17 unidades es el líder del torneo de la Primera “A” de la Asociación Tarijeña de Fútbol (ATF).
Este domingo se cumplió la fecha 7 del principal torneo del balompié chapaco y dejó la tabla de posiciones bastante reñido en la pelea por los primeros lugares, que hasta el cuarto lugar tendrá premio para la próxima edición de la Copa Simón Bolívar.
El “Pety” Cáceres (25’), Sergio Justiniano (80’) y “Timo” Yáñez (83’) anotaron su nombre en la planilla para los goles del triunfo bermejeño en la tarde de este domingo en el IV Centenario.
Nacional Senac por su parte goleó por 9-1 a Royal Obrero y el cuadro amarillo también se pone a un punto del cuadro de Las Panosas, que precisamente en esta fecha empató (1-1) ante Petrolero. Unión Central cierra la zona de clasificación a Copa Simón Bolívar con 15 puntos, tras ganar 2-1 a Universitario.
Resultados – Primera “A”
Entre Ríos 3-3 Industrial
Unión Tarija 2-1 Universitario
Técnica Agro 1-1 15 de Abril
García Ágreda 1-1 Petrolero
Royal Obrero 1-9 Nacional Senac
Real Tarija 0-1 Real Sociedad
Ciclón 0-3 Atlético Bermejo
Goleadores Primera “A”
Con 5 goles
GUZMAN, RODRIGO (REAL TARIJA)
HIGUERAS FERNANDEZ, GABRIEL (CHAPAQUITO NACIONAL SENAC)
MELGAR BEJARANO, RAMON ENRIQUE (CHAPAQUITO NACIONAL SENAC)
YAÑEZ, FACUNDO MARTIN CAYETANO (ATLETICO BERMEJO)
Con 4 goles
ARROYO MARTINEZ, SLEATER (GARCIA AGREDA)
CACERES, JOSE LUIS (ATLETICO BERMEJO)
JUSTINIANO VILLARROEL, SERGIO ANDRES (ATLETICO BERMEJO)
LOPEZ, CARLOS ALBERTO (DEPORTIVO PETROLERO)
OROSCO MENDEZ, EDWIN ERLAN (ATLETICO ENTRE RIOS)
ROZO PINEDA, WILMER (CHAPAQUITO NACIONAL SENAC)
SAAVEDRA SURUY, ALAHIN (GARCIA AGREDA)
ZAMORA RODRIGUEZ, JADER FELIPE (ROYAL OBRERO)
Con 3 goles
ACEITUNO VARGAS, ADALID (GARCIA AGREDA)
AGUIRRE, SANTIAGO NARCISO (DEPORTIVO PETROLERO)
BERRIO HERRERA, GUILLERMO EDUARDO (GARCIA AGREDA)
DIAZ ACOSTA, OSCAR ALBERTO (DEPORTIVO PETROLERO)
FIGUEROA BURGOS, JUAN CARLOS (CHAPAQUITO NACIONAL SENAC)
IBAÑEZ, SANTIAGO JOAQUIN (CHAPAQUITO NACIONAL SENAC)
MORALES VACAFLOR, KEVIN AUGUSTO (ATLETICO BERMEJO)
OVEJERO, DIEGO ALEJANDRO (UNION TARIJA)
RIVERA MARTINEZ, JOSE YAMIL (REAL SOCIEDAD)
Con 2 goles
ANDAVERIS IRIONDO, AUGUSTO (CICLON)
CARABAJAL, LEONARDO EZEQUIEL (CHAPAQUITO NACIONAL SENAC)
CAUCOTA CASTRO, CRISTHIAN (REAL TARIJA)
CUEVAS FERNANDEZ, CHRISTIAN JOSE (AVILES INDUSTRIAL FC)
DONAIRE TARIFA, JUAN ARNALDO (ATLETICO ENTRE RIOS)
FERNANDEZ, JOSE NICOLAS (CICLON)
GARECA LLANOS, ALONSO MANUEL (UNIVERSITARIO)
GUDIÑO APARICIO, ALEX FELICINDO (UNION TARIJA)
GUZMAN TARIFA, HENRY HERMINIO (UNION TARIJA)
LOPEZ, BRIAN ISAIAS (DEPORTIVO PETROLERO)
LOPEZ BALDIVIESO, KEVIN (GARCIA AGREDA)
COMET – Federación Boliviana de Fútbol – Goleadores Página: 1 / 3
RAMOS FUENTES, ELISEO BLAS (DEPORTIVO PETROLERO)
RIOS AGUILERA, JULIO RENE (ATLETICO ENTRE RIOS)
TEJERINA, FRANCO ALEXANDER (REAL SOCIEDAD)
VELAZQUEZ, RODRIGO LAUTARO (CICLON)
Goleadores Primera “B”
Con 8 goles
RAMIREZ UZTARES, PATRICK CARLOS (NACIONAL LA PAMPA)
RUEDA FLORES, LUIS FERNANDO (NACIONAL LA PAMPA)
Con 7 goles
CATA SANCHEZ, JHERSON (MUNICIPAL)
ROMERO ROMERO, BRAYAN ESTIVEN (GOB.MUNICIPAL TARIJA)
Con 6 goles
ANCASI MACHICADO, HENRY (MAGISTERIO FC)
ORTEGA ORTIZ, ALEX ARIEL (JUAN CARLOS RIOS FUT CLUB)
VARGAS BALDIVIEZO, LUIS ANGEL (JUAN CARLOS RIOS FUT CLUB)
Con 5 goles
BARRO MEALLA, LUIS ALBERTO (MUNICIPAL)
BENITEZ CHOQUELA, ROBERTO CARLOS (MUNICIPAL)
MENDOZA CERDA, JOSIAS CRISTOBAL (LEON FUTBOL CLUB)
REBECO, ANGEL EMMANUEL (PUMAS CHAPACOS)
Con 4 goles
ACOSTA VERGARA, BRAYAN ELVIO (JUAN CARLOS RIOS FUT CLUB)
CHOQUE PERALTA, DIEGO ARMANDO (MAGISTERIO FC)
COLQUE ABAN, DIMAR MIGUEL (PUMAS CHAPACOS)
GARECA GALLARDO, RICARDO MARCELO (GOB.MUNICIPAL TARIJA)
LIMA MARTINEZ, ERWIN (LEON FUTBOL CLUB)
LOPEZ CARDOZO, DANER MATIAS (ESTUDIANTES CHIQUIACA)
ROSEL, RODRIGO ALFREDO (NACIONAL LA PAMPA)
Con 3 goles
GARECA JEREZ, MARIO ALESSANDRO (TENIS SOCCER)
MANCILLA CASTILLO, JESUS DARIO (MAGISTERIO FC)
MIRANDA LEYTON, LEONARDO (LEON FUTBOL CLUB)
VELASQUEZ TARRAGA, JUAN JOSE (TENIS SOCCER)
VILLALOBOS GUTIERREZ, MIGUEL ANGEL (TENIS SOCCER)
VILLARPANDO HUANCA, JHOEL ALEJANDRO (PEDRO ANTONIO FLORES)
VILUYO ORTEGA, WILVER CRISTIAN (GOB.MUNICIPAL TARIJA)
VISACHO SANDOVAL, CRISTIAN MARIO (NACIONAL LA PAMPA)
ZENTENO ARAMAYO, ADRIANO RAUL (JUAN CARLOS RIOS FUT CLUB)
Con 2 goles
AGUADO BALDIVIEZO, DANIEL (PEDRO ANTONIO FLORES)
AVALOS SARAVIA, CRISTIAN SAUL (NACIONAL LA PAMPA)
COMET – Federación Boliviana de Fútbol – Goleadores Página: 1 / 3
CASTRILLO BARRIIOS, JOSE ROLANDO (JUAN CARLOS RIOS FUT CLUB)
COLQUE ABAN, SEBASTIAN REINALDO (PUMAS CHAPACOS)
COLQUE GALEAN, APOLINAR (PUMAS CHAPACOS)
GUZMAN AGUILAR, DILMAN JAIR (MAGISTERIO FC)
LOPEZ BEJARANO, ANDRES MAURICIO (ESTUDIANTES CHIQUIACA)
MARTINEZ RAMOS, YAMIL JESUS (PEDRO ANTONIO FLORES)
MESA BETANCUR, YONI ALEXANDER (NACIONAL LA PAMPA)
ORTEGA ACUÑA, ALEX SERGIO (MAGISTERIO FC)
SAGREDO APARICIO, RONALD WILBER (GOB.MUNICIPAL TARIJA)
SARAVIA CUELLAR, RODRIGO (TENIS SOCCER)
SORUCO CAYO, RODRIGO (PEDRO ANTONIO FLORES)
TARRAGA APARICIO, LUIS FERNANDO (MUNICIPAL)
TEJERINA HERRERA, ELVIS MANUEL (ESTUDIANTES CHIQUIACA)
VEDIA MENDOZA, JORGE LUIS (PUMAS CHAPACOS)