Camacho sobre el supuesto ‘golpe’: “Es un mamarracho esta denuncia, se le está cayendo el circo al Gobierno”

Jesus Reynaldo Alanoca Paco

El gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, calificó como un “mamarracho” el proceso que impulsa el MAS por el supuesto “golpe de Estado”. Considera que cada declaración de los involucrados ocasiona que se le caiga aún más el “circo” al Gobierno.

“No tiene pies ni cabeza, es un mamarracho esta denuncia. Resulta que las supuestas víctimas, Evo Morales y García Linera, hasta el día de hoy no han declarado y se está buscando apresar a policías y militares, porque responden a una institución que cumple un mandato constitucional, y que está sometida a lo que dice la norma y no pueden ellos demostrar su molestia, es un atropello claro”, dijo la noche de este jueves, en entrevista con el programa ‘Que no me pierda’ de la Red Uno.

La autoridad regional sostiene que el propio Evo Morales reconoció el “monumental fraude” al anular las elecciones de octubre de 2019 y después “huir cobardemente” del país, dando lugar a la sucesión constitucional para que Jeanine Áñez asuma la Presidencia.

Hasta el momento, el Ministerio Público no lo citó a declarar. Sin embargo, anticipa que acudirá sin ningún reparo, que no se acogerá al silencio y que contará todos los detalles de su participación en las movilizaciones que precipitaron la dimisión del jefe del MAS, en noviembre de 2019.

“Yo no iré a guardar silencio, jamás, el pueblo tiene derecho a que se les cuente la verdadera lucha pacífica del pueblo, el pueblo merece que alguien la cuente. Yo tuve el honor de estar al lado del pueblo, me siento orgulloso de esa gesta tan grande por la libertad”, acotó el líder de Creemos.

Camacho sostiene que la estrategia del oficialismo es ir “por lo bajo”, apresando a policías y militares que cumplieron un rol durante la etapa de transición. Instó a trabajar a la administración de Luis Arce y a no dejarse someter a los caprichos de Morales.

“Este caso no debería ni existir porque el informe de la OEA fue bastante claro, Evo admitió que hizo fraude, por eso anuló las elecciones. Que deje el show el Gobierno y que se ponga a trabajar, no podemos seguir inventando casos para darle capricho a un hombre que huyó cobardemente y no sabe cómo justificarlo”, acotó.

A su juicio, Evo, al no poder justificar su abandono del poder, manipula la justicia para distorsionar los hechos y pretender posicionar la idea de “golpe”, cuando en los hechos, según sostuvo Camacho, existió un monumental fraude en los comicios anulados. “Se está contradiciendo totalmente (…). Huyó cobardemente del país, ese escenario político su gente no se lo perdona, la cobardía de huir del país”, concluyó.

Luis Fernando Camacho, gobernador de Santa Cruz/Foto: Ricardo Montero