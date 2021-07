Cochabamba: Atraco a librecambistas deja dos personas heridas de bala

“He escuchado disparos. Cuando me di la vuelta para ver, su hijo estaba en el piso y me amenazó para que no vea más. Parece que disparó al aire y allá está en la pared lo que llegó el disparo”, contó una comerciante que fue testigo del hecho.

Fuente: Cadena, Opinión

Pasado el mediodía, tres personas en una motocicleta atracaron un puesto de librecambista en la avenida Ramón Rivero frente al cine Center. Del hecho, dos personas resultaron heridas de bala.

Efectivos de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCC) llegó hasta la avenida Ramón Rivero, en el norte de Cochabamba, donde un librecambista y su hijo, un vendedor de tarjetas telefónicas, fueron obligados a entregar el dinero que tenían tras recibir los disparos.

La Policía, que llegó al lugar para evacuar a los heridos, recabó todas las evidencias en el lugar, entre ellas los casquillos de los disparos y las entrevistas a los testigos.

“He escuchado disparos. Cuando me di la vuelta para ver, su hijo estaba en el piso y me amenazó para que no vea más. Parece que disparó al aire y allá está en la pared lo que llegó el disparo”, contó una comerciante que fue testigo del hecho.

La Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCC) ya comenzó con la búsqueda de los responsables del crimen e implementó el plan Z para capturar a los malechores.

