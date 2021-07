Concejal Manuel Saavedra lucha contra el Covid-19 y promueve la vacunación

Fuente: Prensa Demócratas

El concejal demócrata Manuel Saavedra informó que se encuentra en el día onceavo de su tratamiento para Covid-19 e invitó a la población a vacunarse para protegerse y así no presentar un cuadro grave de la enfermedad.

«Ahí está la diferencia, yo estoy vacunado hace un mes, y pese a no tener la segunda dosis, la vacuna ayudó», afirmó.

También pidió que los vecinos no caigan en desinformaciones que circulan por las redes sociales que instan a no recibir las dosis.

«Todo eso es mentira, lo que si es verdad que si estamos vacunados, hay más posibilidades de que la enfermedad no se complique y caigamos en manos de especuladores de oxígeno, ir a terapia o gastos insostenibles», aseveró.

Finalmente se refirió a la economía de las familias que queda diezmada ante casos graves donde existen gastos de miles de bolivianos por día mientras que en un caso leve, como el que presenta el concejal, no superan los 100 bolivianos.

«Si alguien ha pensado en no vacunarse, yo le pido que lo piense de nuevo fijándose no solo en él, que lo haga pensando en su familia», manifestó el legislador.